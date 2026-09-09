A diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo, delegada Ivalda Aleixo, estará em Jundiaí na próxima segunda-feira (14) para a palestra “Combate aos crimes contra crianças, adolescentes e mulheres”. O encontro será às 19h, no auditório da Unip – Campus Jundiaí, com inscrições on-line gratuitas.

Com ampla experiência na investigação de crimes contra a vida e na proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, Ivalda abordará estratégias de prevenção e enfrentamento às violências física e psicológica, além dos mecanismos de denúncia e da importância da atuação integrada da rede de proteção.

A palestra também busca aproximar as forças de segurança da sociedade e ampliar o acesso à informação como instrumento de prevenção e combate à violência doméstica e contra crianças e adolescentes.