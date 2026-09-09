09 de setembro de 2026
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COM DIRETORA DO DHPP

Jundiaí terá palestra gratuita sobre combate à violência

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A palestrante é a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo
A palestrante é a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo

A diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo, delegada Ivalda Aleixo, estará em Jundiaí na próxima segunda-feira (14) para a palestra “Combate aos crimes contra crianças, adolescentes e mulheres”. O encontro será às 19h, no auditório da Unip – Campus Jundiaí, com inscrições on-line gratuitas.

Com ampla experiência na investigação de crimes contra a vida e na proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, Ivalda abordará estratégias de prevenção e enfrentamento às violências física e psicológica, além dos mecanismos de denúncia e da importância da atuação integrada da rede de proteção.

A palestra também busca aproximar as forças de segurança da sociedade e ampliar o acesso à informação como instrumento de prevenção e combate à violência doméstica e contra crianças e adolescentes.

Serviço
Palestra: “Combate aos crimes contra crianças, adolescentes e mulheres”
Palestrante: Delegada Ivalda Aleixo, diretora do DHPP da Polícia Civil de São Paulo
Data: 14 de setembro (segunda-feira)
Horário: 19h
Local: auditório da Unip – Campus Jundiaí (avenida Armando Giassetti, 577 – Vila Hortolândia)
Inscrições: https://forms.gle/tmhfLHCR2hWW6XUc8

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