09 de setembro de 2026
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INCENTIVO AO ESPORTE

Inscrições para os Jogos+60 de Jundiaí vão até dia 20 de setembro

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Entre as modalidades do evento, há atletismo, natação, bocha, dança de salão, buraco, damas, dominó, malha, tênis, tênis de mesa e vôlei adaptado
Entre as modalidades do evento, há atletismo, natação, bocha, dança de salão, buraco, damas, dominó, malha, tênis, tênis de mesa e vôlei adaptado

A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), abriu as inscrições para quem quiser participar da edição 2026 dos Jogos+60. Os interessados têm até o dia 20 de setembro para garantir seus lugares. Para se inscrever, basta acessar este link. O evento acontece de 26 de setembro a 2 de outubro em vários espaços esportivos da cidade. Poderão participar pessoas com 60 anos completos ou mais, nascidas em 1966 ou antes, sejam elas representantes de instituições ou atletas avulsos.

A abertura dos Jogos+60 será no próximo dia 26 (sábado), às 8h, no CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú. No mesmo dia, estão previstas as primeiras disputas. As modalidades do evento são atletismo, natação, bocha, dança de salão, buraco, damas, dominó, malha, tênis, tênis de mesa, vôlei adaptado, tênis de praia (beach tennis), truco, xadrez, vivência em canoagem, vivência em walking football e passeio ciclístico.

“O evento terá uma programação elaborada com muito carinho para pessoas com 60 anos ou mais, reunindo esporte, saúde, convivência e qualidade de vida em diversas modalidades”, destaca a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi.

Confira a programação do evento:

  • 26/9 – sábado
    8h – Abertura e disputa de modalidades
    Locais: CECE Nicolino de Luca (Bolão) e Esef (Anhangabaú)
  • 28/9 – segunda-feira
    8h – Tênis de praia (beach tennis) – vagas limitadas
    Local: Mundo das Crianças
    8h – Vivência em walking football, com apoio da ONG Walking Football Brasil – vagas limitadas
    Local: Parque da Cidade (quadra de futsal)
    9h30 – Vivência em canoagem, com apoio do grupo Velas do Japi – vagas limitadas
    Local: Parque da Cidade – Centro Náutico
  • 29/9 – terça-feira
    13h30 – Bocha
    Local: CECE Antônio de Lima (Agapeama)
    18h – Tênis de mesa
    Local: CECE Antonio de Lima (Agapeama)
  • 30/9 – quarta-feira
    15h – Recepção – Baile
    16h – Competição de dança de salão
    16h – Malha
    Local: Campo de Malha Santa Helena (Vila Rami)
  • 2/10 – sexta-feira
    8h30 – Passeio Ciclístico – Explorando o Pedalar, com apoio do Peama – vagas limitadas
    Local: Parque da Cidade (Cicloescola)

Veja neste link o regulamento dos Jogos +60 de Jundiaí.

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