A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), abriu as inscrições para quem quiser participar da edição 2026 dos Jogos+60. Os interessados têm até o dia 20 de setembro para garantir seus lugares. Para se inscrever, basta acessar este link. O evento acontece de 26 de setembro a 2 de outubro em vários espaços esportivos da cidade. Poderão participar pessoas com 60 anos completos ou mais, nascidas em 1966 ou antes, sejam elas representantes de instituições ou atletas avulsos.

A abertura dos Jogos+60 será no próximo dia 26 (sábado), às 8h, no CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú. No mesmo dia, estão previstas as primeiras disputas. As modalidades do evento são atletismo, natação, bocha, dança de salão, buraco, damas, dominó, malha, tênis, tênis de mesa, vôlei adaptado, tênis de praia (beach tennis), truco, xadrez, vivência em canoagem, vivência em walking football e passeio ciclístico.