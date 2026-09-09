O Sebrae-SP em Jundiaí oferece uma nova trilha de capacitações para os meses de setembro e outubro. O programa, denominado “Sebrae Overdrive”, é dividido em três módulos e será feito de forma presencial no escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí, localizado na rua Vigário João José Rodrigues, 786, no Centro. As atividades terão início no dia 14 de setembro e as pessoas interessadas podem entrar em contato pelo número de WhatsApp (11) 4523-4485 para obter mais informações e se inscrever.
Os cursos foram divididos em três módulos: ignição, sustentação e propulsão. O objetivo da trilha é proporcionar aos empreendedores e empreendedoras uma aceleração em seus negócios, abordando temas de gestão, marketing digital e inteligência artificial. As formações podem ser feitas de forma individual, mas se tornam mais completas se os empreendedores participarem da aplicação dos conteúdos de forma contínua.
A analista de negócios do Sebrae-SP, Daniela Peroni, explica que a divisão dos conteúdos em três módulos foi pensada para acompanhar o empreendedor e a empreendedora em diferentes momentos do negócio, construindo toda uma jornada de desenvolvimento.
O caráter prático dos cursos também é um diferencial. “Cada conteúdo foi selecionado para responder a desafios reais enfrentados pelos pequenos negócios. Queremos que os participantes saiam das capacitações com ferramentas e estratégias que possam ser aplicadas imediatamente em suas empresas, seja para melhorar o atendimento pelo WhatsApp, ampliar as vendas em marketplaces, criar campanhas mais eficientes nas redes sociais ou utilizar a inteligência artificial para ganhar produtividade e apoiar a tomada de decisões”, destaca a especialista.
“A proposta do Sebrae Overdrive é justamente acelerar resultados. Por isso, além dos conteúdos voltados à presença digital e às vendas, a trilha trabalha pilares fundamentais para qualquer negócio crescer, como planejamento, gestão financeira e estruturação de um plano de negócios. Quando o empreendedor consegue unir gestão, tecnologia e estratégia, ele aumenta sua competitividade e cria condições mais sólidas para expandir sua empresa”, finaliza.
Serviço: Programa “Sebrae Overdrive”
- Turbine seu Negócio: da Gestão às Vendas (Módulo 1)
Data: 14 a 17/9
Horário: 18h30
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
- WhatsApp Business: Atendimento que Vende (Módulo 2)
Data: 22/9
Horário: 19h
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
- Venda em Alta nos Marketplaces (Módulo 2)
Data: 24/9
Horário: 19h
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
- Crie Anúncios que Bombam no TikTok (Módulo 2)
Data: 29/9
Horário: 19h
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
- Conteúdo que Vende com ChatGPT (Módulo 2)
Data: 30/9
Horário: 19h
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
- Plano de Negócios (Módulo 3)
Data: 6 e 7/10
Horário: 18h30
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Investimento: R$ 180
- Inteligência Artificial Avançada (Módulo 3)
Data: 13/10
Horário: 18h30
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Investimento: R$ 190
- Gestão Financeira (Módulo 3)
Data: 16 a 30/10
Horário: 18h30
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Investimento: R$ 190
Inscrições pelo número de WhatsApp: (11) 4523-4485