O Sebrae-SP em Jundiaí oferece uma nova trilha de capacitações para os meses de setembro e outubro. O programa, denominado “Sebrae Overdrive”, é dividido em três módulos e será feito de forma presencial no escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí, localizado na rua Vigário João José Rodrigues, 786, no Centro. As atividades terão início no dia 14 de setembro e as pessoas interessadas podem entrar em contato pelo número de WhatsApp (11) 4523-4485 para obter mais informações e se inscrever.

Os cursos foram divididos em três módulos: ignição, sustentação e propulsão. O objetivo da trilha é proporcionar aos empreendedores e empreendedoras uma aceleração em seus negócios, abordando temas de gestão, marketing digital e inteligência artificial. As formações podem ser feitas de forma individual, mas se tornam mais completas se os empreendedores participarem da aplicação dos conteúdos de forma contínua.

A analista de negócios do Sebrae-SP, Daniela Peroni, explica que a divisão dos conteúdos em três módulos foi pensada para acompanhar o empreendedor e a empreendedora em diferentes momentos do negócio, construindo toda uma jornada de desenvolvimento.