A evolução dos hábitos de consumo e a introdução de novos eletroeletrônicos alteraram a demanda energética nas residências. Ambientes projetados no passado recebem hoje uma carga simultânea de equipamentos de alta potência, que variam de estações de trabalho e sistemas de climatização a aparelhos de cozinha como cooktops, fornos elétricos e air fryers. Essa diversidade de uso, aliada a hábitos como o encadeamento de extensores e a ligação de múltiplos aparelhos em um mesmo ponto de energia, sobrecarrega circuitos que não foram dimensionados para esse perfil de consumo.

No primeiro semestre de 2026, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo registrou 3.346 incêndios em edificações. Deste total, 2.090 ocorrências foram em imóveis não sujeitos ao Regulamento de Segurança Contra Incêndios (RSCI), normativa que regulamenta regras de prevenção e combate a incêndios para construções e áreas de risco, categoria na qual se enquadram as residências unifamiliares. Entre os motivos recorrentes desses incidentes estão falhas nas instalações elétricas, sobrecarga na rede e uso incorreto de eletrodomésticos.

A referência para o dimensionamento no setor é a Norma Brasileira 5410, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que regulamenta as instalações elétricas de baixa tensão. O engenheiro eletricista Leandro Prestes, conselheiro na Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Crea-SP, aponta os requisitos básicos para a segurança do imóvel. “A instalação precisa ser projetada, executada e mantida de acordo com a NBR 5410, o que inclui o dimensionamento correto dos condutores, a divisão dos circuitos e a escolha de dispositivos de proteção adequados. Instalações antigas ou que passaram por reformas exigem verificações periódicas para evitar improvisações e sobrecargas", afirma.