Com o objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da condução e a adoção de comportamentos mais seguros no trânsito, a Prefeitura de Jundiaí realiza, no próximo dia 19 (um sábado), a 8ª edição do Treinamento para Segurança de Motociclistas. A atividade é gratuita, as inscrições já estão abertas e devem ser feitas neste link.
O treinamento é destinado a condutores devidamente habilitados na categoria ‘A’, que utilizem motocicleta e capacete próprios. A programação contempla atividades teóricas e práticas.
Entre os conteúdos abordados estão técnicas de frenagem, mudança de trajetória, inspeção e cuidados com a motocicleta, uso correto dos equipamentos de segurança, posicionamento adequado sobre a motocicleta, condução em situações de chuva e durante a noite, além de estratégias de direção defensiva.
Serviço: 8ª edição do Treinamento para Segurança de Motociclistas
• Data: 19 de setembro;
• Horário: das 8h30 às 17h, com intervalo para almoço;
• Local: Paço Municipal – avenida da Liberdade, s/nº, Jardim Botânico, Jundiaí;
• Vagas: 20 vagas são disponibilizadas;
• Participação: gratuita.
Requisitos para participação:
• CNH categoria ‘A’ válida;
• Levar motocicleta própria;
• Levar capacete próprio;
• Usar calça comprida, preferencialmente jeans;
• Utilizar calçado fechado.
A iniciativa é promovida pela Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), em parceria com a empresa Mila Moto.