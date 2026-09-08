Com o objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da condução e a adoção de comportamentos mais seguros no trânsito, a Prefeitura de Jundiaí realiza, no próximo dia 19 (um sábado), a 8ª edição do Treinamento para Segurança de Motociclistas. A atividade é gratuita, as inscrições já estão abertas e devem ser feitas neste link.

O treinamento é destinado a condutores devidamente habilitados na categoria ‘A’, que utilizem motocicleta e capacete próprios. A programação contempla atividades teóricas e práticas.

Entre os conteúdos abordados estão técnicas de frenagem, mudança de trajetória, inspeção e cuidados com a motocicleta, uso correto dos equipamentos de segurança, posicionamento adequado sobre a motocicleta, condução em situações de chuva e durante a noite, além de estratégias de direção defensiva.