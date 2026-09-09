Desde 14 de agosto, Jundiaí conta com a unidade móvel do programa federal Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A carreta deve ficar em Jundiaí até este mês. A estrutura tem capacidade para realizar até 2.688 exames durante sua permanência na cidade, entre tomografias e ultrassonografias, e atende pacientes de Jundiaí e dos demais municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

A vinda da carreta foi articulada pela Prefeitura de Jundiaí para ampliar e agilizar o acesso da população a exames especializados e necessários para a continuidade do tratamento, e também reduzir as filas na rede de saúde. O município também tem pleiteado junto ao Ministério da Saúde a ampliação da oferta de carretas com outras especialidades.