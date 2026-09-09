Desde 14 de agosto, Jundiaí conta com a unidade móvel do programa federal Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A carreta deve ficar em Jundiaí até este mês. A estrutura tem capacidade para realizar até 2.688 exames durante sua permanência na cidade, entre tomografias e ultrassonografias, e atende pacientes de Jundiaí e dos demais municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).
A vinda da carreta foi articulada pela Prefeitura de Jundiaí para ampliar e agilizar o acesso da população a exames especializados e necessários para a continuidade do tratamento, e também reduzir as filas na rede de saúde. O município também tem pleiteado junto ao Ministério da Saúde a ampliação da oferta de carretas com outras especialidades.
A unidade beneficiou Taylla Conte Filomeno, de 9 anos. Desde que foi detectado um prejuízo em sua audição, ela recebeu um encaminhamento médico para fazer exames especializados e dar continuidade ao cuidado multiprofissional em Jundiaí, onde reside.
Agora, além de acompanhamento pela Ateal (instituição conveniada à Prefeitura de Jundiaí para prestar atendimento gratuito via SUS) para colocação de um aparelho de audição, ela tem em mãos uma tomografia dos ouvidos realizada na carreta estacionada no município. “Foi muito rápido e tranquilo. Eu deitei na mesa, fiquei quietinha e já acabou o exame”, contou Taylla, que aguardava na fila e agora conseguiu realizá-lo.