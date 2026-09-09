A capacidade de atrair novos investimentos é um dos principais desafios para o desenvolvimento econômico da Região Metropolitana de Jundiaí. Em uma disputa cada vez maior entre diferentes polos do Estado e do país, oferecer infraestrutura, mão de obra qualificada, segurança jurídica e um ambiente favorável aos negócios pode fazer a diferença na escolha de empresas e investidores. Nesta edição, os candidatos são convidados a apresentar suas propostas para fortalecer a economia regional. A pergunta é: “Jundiaí e as cidades vizinhas disputam investimentos com outros polos econômicos do Estado e do país. Que políticas ou mudanças legislativas o senhor(a) pretende defender para aumentar a competitividade da região e atrair novos investimentos?” Todos os candidatos recebem a mesma pergunta e têm o mesmo espaço para a resposta. Nem todos os candidatos contatados da RMJ estão respondendo as demandas.
RESPOSTAS DOS CANDIDATOS
DANILO JOAN
Em Cajamar, criamos um ambiente favorável aos negócios e transformamos a cidade na “Faria Lima dos centros logísticos”. Quero levar essa experiência à região de Jundiaí, defendendo menos burocracia, segurança jurídica, infraestrutura, qualificação profissional e incentivos responsáveis para atrair empresas, gerar empregos e aumentar a competitividade.
FAOUAZ TAHA
Na Assembleia, pretendo trabalhar por mudanças legislativas que simplifiquem processos, deem segurança jurídica e estimulem a instalação e a expansão de empresas, sem abrir mão da responsabilidade ambiental. Nosso objetivo é atrair novos negócios, fortalecer os que já estão aqui e gerar empregos de qualidade, renda e oportunidades para toda a Região Metropolitana de Jundiaí.
CRISTIANO LOPES
Vou defender uma agenda de competitividade para a Região: simplificação tributária e burocrática, segurança jurídica, crédito para inovação, apoio à indústria, logística e pequenos negócios, além de recursos federais para infraestrutura, qualificação profissional e transição digital. A região precisa de ambiente favorável para atrair empresas, gerar empregos melhores e aumentar salários.
JOÃO PAULO
Vou defender uma política estadual específica para a RMJ, usando InvestSP e Desenvolve SP para transformar nossa vantagem logística em emprego qualificado. Isso significa investir nos distritos industriais, acessos à Anhanguera e Bandeirantes e integração com o Terminal Intermodal de Jundiaí, além de apoiar empresas que inovem e contratem moradores da região. O objetivo é atrair indústria e tecnologia para gerar bons empregos perto de casa.
PADRE SILVIO ANDREI
Jundiaí e nossa região têm muita gente trabalhadora, empresas fortes e localização privilegiada. O que falta é apoio e menos burocracia. No Congresso, vou defender infraestrutura, qualificação profissional e regras que facilitem quem investe e gera emprego. Meu compromisso é simples: atrair investimento, gerar emprego e aumentar a renda de quem trabalha. Região forte é região que produz, cresce e dá oportunidade.
ELLEN MARTINELLI
Jundiaí e a Região Metropolitana precisam disputar investimentos e oportunidades. Vou defender menos burocracia, uma legislação tributária mais simples, qualificação profissional e incentivos à inovação. Também quero ampliar oportunidades para jovens no primeiro emprego e defender jornadas mais flexíveis para mães atípicas, permitindo conciliar trabalho e cuidado sem abrir mão da renda e da autonomia.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Em Brasília, vou trabalhar para reduzir a burocracia e melhorar o ambiente de negócios, além de buscar investimentos em infraestrutura, logística, inovação e qualificação profissional. Nossa região tem localização estratégica, economia diversificada e mão de obra qualificada. Precisamos transformar essas vantagens em novos investimentos, empresas mais competitivas, empregos de qualidade e renda para a população.
EDICARLOS VIEIRA
Investimento chega onde há mão de obra qualificada, boa logística e planejamento. Defendo mais infraestrutura, menos burocracia e qualificação profissional ligada às necessidades das empresas. Também precisamos ampliar os cursos superiores e tecnológicos do Instituto Federal e fortalecer a integração entre as cidades da Região Metropolitana de Jundiaí.
FERNANDO PASQUALINO
Empresa não escolhe cidade que sufoca com imposto e burocracia, escolhe onde é fácil trabalhar. Vou defender em Brasília menos imposto e menos burocracia pra quem investe e gera emprego aqui, além de recurso federal pra infraestrutura, estrada e logística que colocam nossa região na frente de qualquer outro polo do país. Investimento que vem pra cá é emprego e renda pro varzino.
DR. CABOCLO
Nosso projeto é copiar o que Caiado fez em Goiás: criar CEIA regional via FAPESP+FATEC, Centro de Computação Aberta e IA com poder computacional gratuito para startups e PMEs e atrair P&D via EMBRAPII. Jundiaí já é HUB logístico; com poder computacional do Estado às startups, cultivamos um novo Vale do Silício. Conheça o MODELO REAL no http://ceia.ufg.br
ANTONIO CARLOS ALBINO
Como deputado federal, vou defender menos burocracia, segurança jurídica e uma legislação que estimule quem investe, produz e gera empregos. Quero fortalecer a competitividade de Jundiaí e região, valorizando indústria, comércio e serviços, aproximando empresas, universidades, Etecs, institutos e Sistema S. Mais investimentos significam inovação, qualificação e empregos melhores para nossa população.