A capacidade de atrair novos investimentos é um dos principais desafios para o desenvolvimento econômico da Região Metropolitana de Jundiaí. Em uma disputa cada vez maior entre diferentes polos do Estado e do país, oferecer infraestrutura, mão de obra qualificada, segurança jurídica e um ambiente favorável aos negócios pode fazer a diferença na escolha de empresas e investidores. Nesta edição, os candidatos são convidados a apresentar suas propostas para fortalecer a economia regional. A pergunta é: “Jundiaí e as cidades vizinhas disputam investimentos com outros polos econômicos do Estado e do país. Que políticas ou mudanças legislativas o senhor(a) pretende defender para aumentar a competitividade da região e atrair novos investimentos?” Todos os candidatos recebem a mesma pergunta e têm o mesmo espaço para a resposta. Nem todos os candidatos contatados da RMJ estão respondendo as demandas.

Em Cajamar, criamos um ambiente favorável aos negócios e transformamos a cidade na “Faria Lima dos centros logísticos”. Quero levar essa experiência à região de Jundiaí, defendendo menos burocracia, segurança jurídica, infraestrutura, qualificação profissional e incentivos responsáveis para atrair empresas, gerar empregos e aumentar a competitividade.

FAOUAZ TAHA

Na Assembleia, pretendo trabalhar por mudanças legislativas que simplifiquem processos, deem segurança jurídica e estimulem a instalação e a expansão de empresas, sem abrir mão da responsabilidade ambiental. Nosso objetivo é atrair novos negócios, fortalecer os que já estão aqui e gerar empregos de qualidade, renda e oportunidades para toda a Região Metropolitana de Jundiaí.