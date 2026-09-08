Escolher onde o bebê vai nascer envolve dúvidas, expectativas e, muitas vezes, ansiedade. Para ajudar as futuras mães a se prepararem para esse momento, o Hospital Universitário de Jundiaí promove o Encontro de Gestantes, que é uma atividade gratuita voltada principalmente às mulheres que pretendem ter seus filhos na instituição.
Realizado pelo Banco de Leite Humano de Jundiaí, o encontro acontece quinzenalmente e oferece cerca de duas horas de informações, orientações e esclarecimentos sobre as principais etapas que envolvem a chegada do bebê.
Durante a atividade, profissionais do hospital abordaram temas como os últimos meses da gestação, sinais e preparação para o trabalho de parto, parto, as primeiras 48 horas após o nascimento e a amamentação. Os participantes também conhecem o trabalho desenvolvido pelo Banco de Leite Humano e podem esclarecer dúvidas e inseguranças comuns nessa fase.
Um dos diferenciais da iniciativa é a possibilidade de conhecer de perto a estrutura onde o nascimento poderá acontecer. Após o momento de orientações, às gestantes participam de uma visita às instalações da maternidade e do setor de pré-parto, familiarizando-se com os espaços e a rotina hospitalar.
“Conhecer o ambiente, entender como funciona o atendimento e ter acesso às informações antes do parto ajuda a gestante a chegar mais preparada e segura para esse momento tão importante”, destaca Marcela Bionti, uma das responsáveis pelo encontro.
As gestantes podem participar acompanhadas de uma pessoa de sua escolha. A atividade é gratuita e exige agendamento prévio pelo telefone 08000-178 155. Os participantes e seus acompanhantes devem chegar antecipadamente para realizar o cadastro.
Próximas datas
Setembro: 17
Outubro: 1, 15 e 29
Novembro: 12 e 26
Dezembro: 10
Horário: das 14h às 16h
Local: Hospital Universitário de Jundiaí
Endereço: Praça da Rotatória, s/nº – Jardim Messina – Jundiaí