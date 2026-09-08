Escolher onde o bebê vai nascer envolve dúvidas, expectativas e, muitas vezes, ansiedade. Para ajudar as futuras mães a se prepararem para esse momento, o Hospital Universitário de Jundiaí promove o Encontro de Gestantes, que é uma atividade gratuita voltada principalmente às mulheres que pretendem ter seus filhos na instituição.

Realizado pelo Banco de Leite Humano de Jundiaí, o encontro acontece quinzenalmente e oferece cerca de duas horas de informações, orientações e esclarecimentos sobre as principais etapas que envolvem a chegada do bebê.

Durante a atividade, profissionais do hospital abordaram temas como os últimos meses da gestação, sinais e preparação para o trabalho de parto, parto, as primeiras 48 horas após o nascimento e a amamentação. Os participantes também conhecem o trabalho desenvolvido pelo Banco de Leite Humano e podem esclarecer dúvidas e inseguranças comuns nessa fase.