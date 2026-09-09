O que começa como diversão pode ganhar outro espaço na rotina e se transformar em um problema difícil de controlar. Em Jundiaí, só este ano, 52 pessoas já foram identificadas em atendimento na rede pública por demandas relacionadas ao uso problemático de jogos e apostas, entre janeiro e junho. A maioria é formada por homens de 20 a 40 anos.

O número mostra que o problema já chegou aos serviços de saúde mental, enquanto as apostas on-line se tornaram cada vez mais acessíveis pelo celular. Para especialistas, não é o valor apostado ou a frequência, isoladamente, que define o problema. O principal sinal está na relação com o jogo e nos prejuízos que começam a aparecer.

A psicóloga comportamental Thabata Ferreira explica que não existe um valor ou frequência específica que determine quando a aposta virou um problema. O principal sinal é a perda de controle. “Ela passa a ser preocupante quando existe uma dificuldade em controlar quando ou por quanto tempo ela vai apostar. A gente começa a perceber que a atividade está ocupando um espaço cada vez maior na vida da pessoa ou que ela continua apostando mesmo quando já existem consequências negativas.”