O que começa como diversão pode ganhar outro espaço na rotina e se transformar em um problema difícil de controlar. Em Jundiaí, só este ano, 52 pessoas já foram identificadas em atendimento na rede pública por demandas relacionadas ao uso problemático de jogos e apostas, entre janeiro e junho. A maioria é formada por homens de 20 a 40 anos.
O número mostra que o problema já chegou aos serviços de saúde mental, enquanto as apostas on-line se tornaram cada vez mais acessíveis pelo celular. Para especialistas, não é o valor apostado ou a frequência, isoladamente, que define o problema. O principal sinal está na relação com o jogo e nos prejuízos que começam a aparecer.
A psicóloga comportamental Thabata Ferreira explica que não existe um valor ou frequência específica que determine quando a aposta virou um problema. O principal sinal é a perda de controle. “Ela passa a ser preocupante quando existe uma dificuldade em controlar quando ou por quanto tempo ela vai apostar. A gente começa a perceber que a atividade está ocupando um espaço cada vez maior na vida da pessoa ou que ela continua apostando mesmo quando já existem consequências negativas.”
Os prejuízos podem aparecer no dinheiro, mas também nas relações familiares, no trabalho e na saúde emocional. “A gente não precisa esperar uma situação extrema para considerar que já existe um problema. A pessoa não precisa estar endividada para que, de fato, exista um problema. A presença da perda de controle e dos prejuízos já é um sinal de que essa pessoa precisa buscar ajuda.”
Dívida não resolve o problema
O avanço das apostas também preocupa o Procon. Para o diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canale, a tentativa de recuperar dinheiro perdido pode agravar o endividamento. “A população endividada se ilude ao acreditar que no jogo vai encontrar a solução para seus problemas financeiros, o que tem contribuído para o avanço do vício compulsivo em jogos de azar no país.”
Segundo levantamento citado pelo Procon, 81,7 milhões de brasileiros estão endividados. Entre os entrevistados em estudo do Procon-SP que disseram apostar online, 70,52% tiveram mais perdas do que ganhos.
Como funciona o atendimento
Desde agosto, o SUS passou a oferecer pelo Meu SUS Digital uma estratégia de teleatendimento específica para pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas. O serviço é remoto e confidencial e também oferece orientação às famílias.
Em Jundiaí, quem precisa de ajuda pode procurar uma UBS ou um CAPS. O atendimento é multiprofissional e pode envolver médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Cada caso recebe estratégias próprias dentro do Projeto Terapêutico Singular (PTS). Neste ano, profissionais da rede foram capacitados para esse tipo de demanda. A Secretaria de Promoção da Saúde também estuda ampliar a linha de cuidado e criar um protocolo específico.
Um ciclo difícil de interromper
As recompensas imprevisíveis das apostas também podem reforçar o comportamento. Depois de perder, a pessoa pode tentar recuperar o dinheiro apostando novamente. “Depois de uma perda, a pessoa pode pensar que precisa apostar de novo para recuperar aquilo que perdeu. E isso cria um ciclo bem difícil de interromper. A pessoa começa a perseguir a própria perda e, com isso, pode aumentar o tempo e o dinheiro envolvidos nas apostas”, diz a psicóloga.
Entre os sinais de alerta estão gastar mais do que o planejado, pensar frequentemente em apostar, esconder o comportamento, comprometer o orçamento e usar o jogo para lidar com ansiedade, estresse ou frustração.