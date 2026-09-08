A Festa da Uva de Jundiaí foi selecionada como finalista do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2026, uma das principais premiações do turismo brasileiro voltadas ao reconhecimento de iniciativas que promovem impactos positivos e práticas sustentáveis no setor.

A conquista coloca a festa jundiaiense entre as 34 iniciativas finalistas do país, selecionadas após uma criteriosa avaliação dos jurados. Nesta edição, foram recebidos 95 projetos de 18 estados brasileiros. Na primeira etapa, 64 iniciativas avançaram para a fase seguinte e, agora, a Festa da Uva está entre as experiências que chegam à reta final da premiação.

O reconhecimento reforça que uma festa que celebra as tradições, a produção rural, a cultura e a identidade de Jundiaí também pode ser referência quando o assunto é sustentabilidade. Ao longo das últimas edições, o evento vem incorporando ações que ampliam seus impactos positivos, com iniciativas voltadas à valorização da comunidade local, ao meio ambiente, à inclusão e à experiência dos visitantes.