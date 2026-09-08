A Festa da Uva de Jundiaí foi selecionada como finalista do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2026, uma das principais premiações do turismo brasileiro voltadas ao reconhecimento de iniciativas que promovem impactos positivos e práticas sustentáveis no setor.
A conquista coloca a festa jundiaiense entre as 34 iniciativas finalistas do país, selecionadas após uma criteriosa avaliação dos jurados. Nesta edição, foram recebidos 95 projetos de 18 estados brasileiros. Na primeira etapa, 64 iniciativas avançaram para a fase seguinte e, agora, a Festa da Uva está entre as experiências que chegam à reta final da premiação.
O reconhecimento reforça que uma festa que celebra as tradições, a produção rural, a cultura e a identidade de Jundiaí também pode ser referência quando o assunto é sustentabilidade. Ao longo das últimas edições, o evento vem incorporando ações que ampliam seus impactos positivos, com iniciativas voltadas à valorização da comunidade local, ao meio ambiente, à inclusão e à experiência dos visitantes.
A Festa da Uva também aproxima visitantes dos produtores rurais, dá visibilidade à produção local, movimenta empreendedores, fortalece a gastronomia e contribui para que a tradição da uva e do vinho seja conhecida por novos públicos. Dessa forma, o evento gera resultados que ultrapassam os dias de programação e fortalecem o turismo e a economia do município.
Para a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo de Jundiaí, Marcela Moro, chegar à final é um reconhecimento que pertence a toda a cidade. “Ser finalista de um prêmio dessa dimensão é motivo de muito orgulho para Jundiaí. A Festa da Uva é construída por muitas mãos: produtores, empreendedores, artistas, trabalhadores, parceiros e, principalmente, pela nossa população, que mantém viva essa tradição. Ver esse trabalho reconhecido por uma premiação nacional de sustentabilidade demonstra que é possível preservar nossa história, movimentar a economia, receber turistas e, ao mesmo tempo, pensar no futuro e em uma festa cada vez mais inclusiva e responsável.”
Próxima etapa é o pitch aos jurados
Como finalista, Jundiaí participará da etapa de pitch, uma apresentação on-line de cinco minutos seguida por outros cinco minutos para perguntas e respostas dos jurados. Nesta fase, a proposta é apresentar de forma estratégica os principais diferenciais da Festa da Uva, seus resultados e os impactos gerados para a comunidade local, a sociedade, o meio ambiente e o turismo brasileiro.
A apresentação será realizada neste mês de setembro, conforme cronograma definido pela organização do prêmio.
O Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, promovido pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), reconhece iniciativas que contribuem para um turismo mais responsável e sustentável no Brasil. A premiação contempla projetos relacionados à gestão e governança, experiências e produtos turísticos e comunidades locais, valorizando ações com resultados e impactos concretos.