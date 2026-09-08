A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta terça-feira (8), a Operação Miragem Financeira para investigar um golpe de falso investimento que causou um prejuízo de R$ 414 mil a uma vítima idosa. Policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Cibernéticos (DCCiber) cumprem três mandados de busca e apreensão em endereços na Capital paulista. Dois homens são investigados.

Segundo a investigação, a vítima foi abordada por meio de um aplicativo de mensagens e, posteriormente, direcionada a um site que simulava uma plataforma de investimentos. Após ganhar a confiança da mulher, os criminosos a induziram a realizar 13 aportes financeiros, destinados a oito pessoas jurídicas diferentes, que totalizaram R$ 414 mil.

Quando tentou resgatar o dinheiro, a vítima foi informada de que precisaria pagar uma taxa para ter acesso ao valor. Os investigados chegaram a exigir um novo pagamento de R$ 300 mil. Foi nesse momento que ela percebeu que havia sido vítima de um golpe e procurou a polícia.