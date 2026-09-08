A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta terça-feira (8), a Operação Miragem Financeira para investigar um golpe de falso investimento que causou um prejuízo de R$ 414 mil a uma vítima idosa. Policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Cibernéticos (DCCiber) cumprem três mandados de busca e apreensão em endereços na Capital paulista. Dois homens são investigados.
Segundo a investigação, a vítima foi abordada por meio de um aplicativo de mensagens e, posteriormente, direcionada a um site que simulava uma plataforma de investimentos. Após ganhar a confiança da mulher, os criminosos a induziram a realizar 13 aportes financeiros, destinados a oito pessoas jurídicas diferentes, que totalizaram R$ 414 mil.
Quando tentou resgatar o dinheiro, a vítima foi informada de que precisaria pagar uma taxa para ter acesso ao valor. Os investigados chegaram a exigir um novo pagamento de R$ 300 mil. Foi nesse momento que ela percebeu que havia sido vítima de um golpe e procurou a polícia.
A partir do registro da ocorrência, os investigadores passaram a rastrear o caminho percorrido pelo dinheiro. A análise de dados bancários autorizada pela Justiça apontou que parte significativa dos valores foi transferida, em menos de duas semanas, para uma empresa do setor de telefonia.
Durante as diligências, os policiais identificaram inconsistências nos documentos apresentados pela empresa e constataram que ela não funcionava no endereço informado. A investigação também apontou que dois homens compareceram juntos a uma agência bancária para abrir a conta empresarial. Um deles aparece como sócio administrador e o outro como responsável pelo setor financeiro.
“O crime da próxima década e das futuras é o virtual. O criminoso acredita que consegue esconder o rosto e os passos para evitar a responsabilização, utilizando estruturas virtuais para criar empresas, contas e até tentar ocultar o dinheiro por meio de criptoativos. Por isso ter uma unidade da Polícia Civil especializada no combate aos crimes cibernéticos é crucial", afirmou o delegado João Carlos Miguel Hueb, da 3ª DCCiber.
Segundo o delegado, o objetivo da operação, além de apreender os materiais necessários para o aprofundamento das investigações, é conduzir os dois suspeitos à delegacia para prestar depoimento. As ações seguem em andamento.
Orientação às vítimas
A Polícia Civil orienta que as pessoas desconfiem de propostas de investimentos com promessa de ganhos muito acima dos praticados pelo mercado. Antes de realizar qualquer transferência, é importante pesquisar a instituição e verificar se a rentabilidade oferecida é compatível com os investimentos disponíveis.
“É preciso ficar sempre em alerta com a possibilidade de ganhos fora do comum e pesquisar quanto o mercado está pagando. Se a média de determinado investimento é de 2% e alguém oferece 10%, por exemplo, é preciso desconfiar”, orientou Hueb.
Em caso de golpe, a recomendação é comunicar a polícia o mais rápido possível e reunir todas as informações disponíveis, como números de telefone, mensagens, sites, comprovantes de pagamento e dados das contas que receberam os valores. A vítima também deve interromper o contato com os criminosos para evitar novos prejuízos.