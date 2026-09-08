Quando um bebê chega, a rotina muda para toda a família – e ter o pai presente desde os primeiros dias pode fazer toda a diferença. Em Jundiaí, os servidores municipais passaram a contar, desde novembro de 2025, com 30 dias de licença-paternidade, ampliando o tempo para a convivência e, principalmente, para a divisão dos cuidados com o bebê e das tarefas que envolvem a nova rotina familiar.
É esse tempo a mais em casa que o servidor municipal Stwart Leonardo Pereira da Silva, 27 anos, terá para acompanhar a chegada do segundo filho, Murilo, que deve nascer em dezembro. Pai de João Pedro, de 2 anos e 4 meses, ele viveu a chegada do primeiro filho quando a licença ainda era de 20 dias. Para ele, os novos dias representam a oportunidade de participar ainda mais da rotina familiar e compartilhar responsabilidades.
“Eu sempre tive uma visão de compartilhamento de tarefas e responsabilidades. Esse período é importante porque tudo passa: os momentos difíceis e também os bons. Então, é preciso estar presente e aproveitar cada fase, e a licença-paternidade estendida com certeza ajuda muito nessa tarefa”, conta.
É essa perspectiva de uma paternidade mais presente e corresponsável que também orienta o “Papai Tá Aqui”, serviço digital que será implementado pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde após uma experiência-piloto realizada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.
Iniciativa da Urban95 em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, a plataforma reúne conteúdos e orientações sobre a chegada do bebê e os cuidados na primeira infância. Pais cadastrados na rede receberão informações via WhatsApp com materiais pensados para apoiar sua participação na rotina familiar.
“O programa chega ao município com o objetivo de fortalecer a paternidade ativa e ampliar o envolvimento dos homens nos cuidados desde a gestação da parceira até os primeiros anos de vida das crianças. A proposta parte da compreensão de que a construção de vínculos entre pais e filhos beneficia não apenas o desenvolvimento infantil, mas também pode contribuir para que os próprios homens estabeleçam relações mais próximas com o cuidado, a saúde, as emoções e os vínculos afetivos”, afirma Gerusa Moura, apoiadora da Primeira Infância do município.
A iniciativa também busca chamar atenção para desafios relacionados à saúde e ao bem-estar dos homens. Dados reunidos pelo programa apontam, por exemplo, para dificuldades na expressão de sentimentos e na busca por apoio, além de indicadores relacionados ao consumo abusivo de álcool, suicídio, encarceramento e menor expectativa de vida masculina.
Além dos conteúdos digitais, o “Papai Tá Aqui” prevê ações de sensibilização e rodas de conversa voltadas aos homens, criando espaços para troca de experiências e reflexão sobre o papel paterno, a divisão das responsabilidades familiares e a construção de vínculos desde a gestação.