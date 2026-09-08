Quando um bebê chega, a rotina muda para toda a família – e ter o pai presente desde os primeiros dias pode fazer toda a diferença. Em Jundiaí, os servidores municipais passaram a contar, desde novembro de 2025, com 30 dias de licença-paternidade, ampliando o tempo para a convivência e, principalmente, para a divisão dos cuidados com o bebê e das tarefas que envolvem a nova rotina familiar.

É esse tempo a mais em casa que o servidor municipal Stwart Leonardo Pereira da Silva, 27 anos, terá para acompanhar a chegada do segundo filho, Murilo, que deve nascer em dezembro. Pai de João Pedro, de 2 anos e 4 meses, ele viveu a chegada do primeiro filho quando a licença ainda era de 20 dias. Para ele, os novos dias representam a oportunidade de participar ainda mais da rotina familiar e compartilhar responsabilidades.

“Eu sempre tive uma visão de compartilhamento de tarefas e responsabilidades. Esse período é importante porque tudo passa: os momentos difíceis e também os bons. Então, é preciso estar presente e aproveitar cada fase, e a licença-paternidade estendida com certeza ajuda muito nessa tarefa”, conta.