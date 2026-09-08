No próximo fim de semana, o Centro de Jundiaí terá mais uma edição do Sabores da Gente. A programação acontece no sábado (12), das 10h às 16h, na Praça da Matriz, com música, gastronomia e muita variedade para experimentar, comprar e levar para casa.

Gratuito, o evento reunirá 29 expositores, entre produtores, empreendedores e 17 artesãos do Jundiaí Feito à Mão, oferecendo opções para diferentes gostos, desde alimentos e bebidas até produtos artesanais e criativos produzidos em Jundiaí.

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