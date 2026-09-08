No próximo fim de semana, o Centro de Jundiaí terá mais uma edição do Sabores da Gente. A programação acontece no sábado (12), das 10h às 16h, na Praça da Matriz, com música, gastronomia e muita variedade para experimentar, comprar e levar para casa.
Gratuito, o evento reunirá 29 expositores, entre produtores, empreendedores e 17 artesãos do Jundiaí Feito à Mão, oferecendo opções para diferentes gostos, desde alimentos e bebidas até produtos artesanais e criativos produzidos em Jundiaí.
LEIA MAIS:
Na parte gastronômica, haverá caldo de cana, cerveja artesanal, churros, mandioca e derivados, verduras e legumes minimamente processados, acarajé, lanche de linguiça, espetinhos, fogazza, porções, pastel, doces, entre outras opções.
Para quem gosta de artesanato e produtos feitos à mão, a programação também terá pedrarias, plantas, jóias, comedouros para pets, produtos personalizados, peças artesanais, literatura, itens de decoração e outras criações, além de opções para presentear ou levar um pouco da produção local para casa.
E para acompanhar o passeio, o público ainda poderá curtir música ao vivo com Fernando Gambini, que integra a programação musical do Sabores da Gente.
A atividade faz parte do Centro da Gente, iniciativa da Prefeitura de Jundiaí que leva programação para a região central e incentiva a ocupação dos espaços públicos, fortalecendo a convivência e a cultura.
Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), o Sabores da Gente fortalece a economia local ao incentivar a compra direta dos pequenos produtores e artesãos, valorizando a produção e ampliando as oportunidades para empreendedores do município.