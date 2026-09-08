O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo, promove nos dias 9 e 10 de setembro um processo seletivo com 400 vagas de Representante de Envios, em parceria com a Mendes Talent Terceirização.

As oportunidades são destinadas a candidatos com 18 anos ou mais, de ambos os sexos, com Ensino Médio completo. Não é necessário ter experiência profissional. O salário é de R$ 2.025, com benefícios como vale-alimentação, refeição no local, transporte fretado, seguro de vida e participação nos lucros e resultados (PLR).

As vagas contam com três opções de turno: das 6h às 14h20, de segunda a sábado; das 14h20 às 22h38, de segunda a sábado; e das 22h38 às 6h09, de domingo a sexta-feira. Podem participar candidatos que residam em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva, Francisco Morato ou Franco da Rocha.