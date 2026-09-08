A Oktober Polo Jundiaí 2026 teve a data alterada e será realizada nos dias 10, 11, 17 e 18 de outubro, no Espaço Expressa, em Jundiaí. A mudança ocorreu em razão da utilização da FATEC como colégio eleitoral no dia 4 de outubro, conforme orientação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A programação mantém a proposta de reunir cervejarias artesanais, gastronomia, música e atrações ligadas à cultura alemã.

O evento terá entrada gratuita e será realizado durante dois fins de semana, com atividades nas áreas interna e externa do Espaço Expressa. A edição contará com 14 cervejarias, mais de 80 torneiras e mais de 50 estilos de cerveja. Também estão previstos mais de 20 expositores de gastronomia, incluindo opções de comida alemã, além de mais de 20 atrações musicais distribuídas em dois palcos.

A programação inclui ainda apresentações de bandas e grupos de danças folclóricas alemãs. Para o público infantil, haverá Espaço Kids, enquanto animais de estimação poderão acompanhar os tutores. O evento terá classificação livre e contará com estacionamento solidário, mediante a doação de 1 kg de alimento por veículo, sujeito à disponibilidade.