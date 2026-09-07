Estudantes que pretendem ingressar em uma universidade pública em 2027 ainda podem se inscrever em vestibulares de instituições de referência no Estado de São Paulo. USP, Unicamp, Unesp e Famerp estão com processos seletivos abertos e, juntas, oferecem mais de 16 mil vagas em cursos de graduação. As provas serão realizadas entre outubro e dezembro deste ano.
Na Universidade de São Paulo (USP), a Fuvest oferece 8.147 vagas. As inscrições para o Vestibular 2027 seguem até 9 de outubro, com taxa de R$ 228. A primeira fase será realizada em 1º de novembro e a segunda, nos dias 6 e 7 de dezembro. A USP oferece cursos em cidades como São Paulo, Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Lorena, Ribeirão Preto e São Carlos.
Já a Universidade Estadual Paulista (Unesp) disponibiliza 5.850 vagas em 24 cidades. A inscrição pode ser feita até 20 de outubro, com taxa de R$ 210. A primeira fase está marcada para 22 de novembro e a segunda será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro.
Unicamp encerra inscrições nesta terça
Para quem pretende disputar uma vaga na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o prazo é ainda mais curto. As inscrições para o Vestibular 2027 terminam nesta terça-feira (8), às 17h. São 2.523 vagas distribuídas em 70 opções de cursos. A taxa é de R$ 230.
A primeira fase será aplicada em 18 de outubro e a segunda, nos dias 29 e 30 de novembro. A universidade permite que o candidato escolha até duas opções de curso, desde que pertençam à mesma área.
Famerp
A Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) oferece 160 vagas: 80 para Medicina, 60 para Enfermagem e 20 para Psicologia. As inscrições seguem até 5 de novembro, pela Fundação Vunesp, com taxa de R$ 194. As provas serão aplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro.
Candidatos que atendem aos critérios previstos em lei podem solicitar redução de 50% da taxa até 10 de setembro. O benefício é destinado, entre outros critérios, a estudantes de escola pública ou de cursinhos pré-vestibulares que comprovem renda mensal inferior a dois salários mínimos ou situação de desemprego.
A orientação é que os candidatos consultem os editais antes de efetuar a inscrição, verificando documentação, modalidades de concorrência, conteúdo das provas e critérios específicos de cada instituição.