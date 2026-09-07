Estudantes que pretendem ingressar em uma universidade pública em 2027 ainda podem se inscrever em vestibulares de instituições de referência no Estado de São Paulo. USP, Unicamp, Unesp e Famerp estão com processos seletivos abertos e, juntas, oferecem mais de 16 mil vagas em cursos de graduação. As provas serão realizadas entre outubro e dezembro deste ano.

Na Universidade de São Paulo (USP), a Fuvest oferece 8.147 vagas. As inscrições para o Vestibular 2027 seguem até 9 de outubro, com taxa de R$ 228. A primeira fase será realizada em 1º de novembro e a segunda, nos dias 6 e 7 de dezembro. A USP oferece cursos em cidades como São Paulo, Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Lorena, Ribeirão Preto e São Carlos.

Já a Universidade Estadual Paulista (Unesp) disponibiliza 5.850 vagas em 24 cidades. A inscrição pode ser feita até 20 de outubro, com taxa de R$ 210. A primeira fase está marcada para 22 de novembro e a segunda será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro.