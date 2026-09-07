07 de setembro de 2026
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EDUCAÇÃO

Vestibulares de USP, Unicamp, Unesp e Famerp estão com inscrições

Por Da redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Universidades estaduais somam mais de 16 mil vagas para cursos superiores. Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Universidades estaduais somam mais de 16 mil vagas para cursos superiores. Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Estudantes que pretendem ingressar em uma universidade pública em 2027 ainda podem se inscrever em vestibulares de instituições de referência no Estado de São Paulo. USP, Unicamp, Unesp e Famerp estão com processos seletivos abertos e, juntas, oferecem mais de 16 mil vagas em cursos de graduação. As provas serão realizadas entre outubro e dezembro deste ano.

Na Universidade de São Paulo (USP), a Fuvest oferece 8.147 vagas. As inscrições para o Vestibular 2027 seguem até 9 de outubro, com taxa de R$ 228. A primeira fase será realizada em 1º de novembro e a segunda, nos dias 6 e 7 de dezembro. A USP oferece cursos em cidades como São Paulo, Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Lorena, Ribeirão Preto e São Carlos.

Já a Universidade Estadual Paulista (Unesp) disponibiliza 5.850 vagas em 24 cidades. A inscrição pode ser feita até 20 de outubro, com taxa de R$ 210. A primeira fase está marcada para 22 de novembro e a segunda será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro.

Unicamp encerra inscrições nesta terça

Para quem pretende disputar uma vaga na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o prazo é ainda mais curto. As inscrições para o Vestibular 2027 terminam nesta terça-feira (8), às 17h. São 2.523 vagas distribuídas em 70 opções de cursos. A taxa é de R$ 230.

A primeira fase será aplicada em 18 de outubro e a segunda, nos dias 29 e 30 de novembro. A universidade permite que o candidato escolha até duas opções de curso, desde que pertençam à mesma área.

Famerp

A Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) oferece 160 vagas: 80 para Medicina, 60 para Enfermagem e 20 para Psicologia. As inscrições seguem até 5 de novembro, pela Fundação Vunesp, com taxa de R$ 194. As provas serão aplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro.

Candidatos que atendem aos critérios previstos em lei podem solicitar redução de 50% da taxa até 10 de setembro. O benefício é destinado, entre outros critérios, a estudantes de escola pública ou de cursinhos pré-vestibulares que comprovem renda mensal inferior a dois salários mínimos ou situação de desemprego.

A orientação é que os candidatos consultem os editais antes de efetuar a inscrição, verificando documentação, modalidades de concorrência, conteúdo das provas e critérios específicos de cada instituição.

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