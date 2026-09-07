A capacitação dos servidores municipais para ampliar a inclusão e tornar o atendimento público mais acessível é o foco do curso intermediário de Libras (Língua Brasileira de Sinais), promovido pela Escola de Gestão Pública (EGP) da Prefeitura de Jundiaí. A formação reúne 23 servidoras de diferentes áreas da Administração Municipal, que participam de aulas quinzenais e aprofundam os conhecimentos na comunicação com pessoas surdas.

Além do aprendizado de uma nova forma de comunicação, o curso contribui para preparar os participantes para situações do dia a dia, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal, fortalecendo a autonomia das pessoas surdas e ampliando as possibilidades de interação e inclusão.

“Sinto-me privilegiada por fazer esse curso e já ter utilizado a linguagem de sinais na prática no meu trabalho. Foi gratificante me comunicar com uma pessoa surda que precisava de ajuda. Quero seguir a formação até o nível avançado. Estou perto de me aposentar e quero seguir na área como intérprete de Libras”, afirmou a servidora Sandra Cristina Zago Magrini, do Ambulatório Médico de Infectologia (AMI), da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS).