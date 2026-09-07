Com o Centro de Operações Táticas, a Central de Monitoramento e Apoio Tático, a Guarda Municipal de Jundiaí agiu rapidamente em uma ocorrência que resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos e receptação de aparelhos celulares na estação ferroviária do município. Os suspeitos têm extensa ficha criminal e confessaram a ação.

O caso começou quando uma vítima contatou a GM pelo 153 informando que seu celular havia sido subtraído de dentro de seu estabelecimento comercial, um restaurante localizado na rua Bom Jesus de Pirapora. Segundo relato, o suspeito, que é conhecido do proprietário, pediu para utilizar um telefone para fazer uma ligação. No momento de distração da vítima, o indivíduo teria pego o aparelho que estava sobre o balcão e fugiu do local. A vítima forneceu as características físicas e a identidade do autor, indicando que ele teria seguido em direção à estação ferroviária.

Com base nas informações, a Central de Monitoramento localizou um indivíduo com as características descritas na plataforma externa da estação, acompanhado por um segundo homem. As equipes de Apoio Tático foram prontamente acionadas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram se separar para evitar a abordagem, mas foram alcançados e detidos.