O Centro de Jundiaí será novamente ponto de encontro para quem gosta de música, gastronomia, artesanato e de aproveitar a cidade ao ar livre. No próximo dia 11 de setembro, das 15h às 22h, a Praça da Matriz recebe mais uma edição do Sexta no Centro, com programação gratuita e atrações para toda a família.

A programação reúne 20 artesãos do programa Jundiaí Feito à Mão, que estarão no local com produtos e trabalhos autorais, valorizando a produção local e oferecendo ao público opções para conhecer, prestigiar e levar para casa.