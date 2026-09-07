O Centro de Jundiaí será novamente ponto de encontro para quem gosta de música, gastronomia, artesanato e de aproveitar a cidade ao ar livre. No próximo dia 11 de setembro, das 15h às 22h, a Praça da Matriz recebe mais uma edição do Sexta no Centro, com programação gratuita e atrações para toda a família.
A programação reúne 20 artesãos do programa Jundiaí Feito à Mão, que estarão no local com produtos e trabalhos autorais, valorizando a produção local e oferecendo ao público opções para conhecer, prestigiar e levar para casa.
A música também será destaque da tarde e da noite. A programação do Sexta no Centro contará com apresentações de Fredy Fevereito e Funks Natra, criando o clima perfeito para quem gosta de curtir com os amigos e a família.
E, claro, não vai faltar gastronomia. Ao todo, 16 expositores participam desta edição, com opções que vão do tradicional caldo de cana e pastel a churros, hambúrgueres, batata frita, espetinhos, salgados, doces, mandioca e derivados, além de cervejas artesanais.
A programação também valoriza a diversidade cultural e a produção de empreendedores locais, com a presença de expositores da Rota da Cultura Negra, que levarão ao público doces, acarajé, roupas e acessórios.
Promovido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, o Sexta no Centro tem como objetivo valorizar o Centro Histórico, incentivar a ocupação dos espaços públicos e fortalecer a economia local por meio de atrações culturais gratuitas para toda a população.