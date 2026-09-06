O programa Guardiões do Japi vai reforçar as ações de proteção, monitoramento e educação ambiental na Serra do Japi. A ação reúne tecnologia, produção de dados, preservação da biodiversidade e formação ambiental, com uma série de ações previstas para os próximos 12 meses.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Fundação Serra do Japi e a Amazon Web Services (AWS), viabilizada a partir da articulação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT). O programa será desenvolvido pelo Centro de Orientação Ambiental e Tecnologias Integradas (Coati).

Uma das principais frentes será a estruturação de um observatório ambiental, com plataforma de dados abertos e mapas interativos. A ferramenta reunirá informações sobre recursos hídricos, uso do solo e biodiversidade, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre o território e subsidiar ações de preservação e tomadas de decisão.