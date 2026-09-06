O programa Guardiões do Japi vai reforçar as ações de proteção, monitoramento e educação ambiental na Serra do Japi. A ação reúne tecnologia, produção de dados, preservação da biodiversidade e formação ambiental, com uma série de ações previstas para os próximos 12 meses.
A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Fundação Serra do Japi e a Amazon Web Services (AWS), viabilizada a partir da articulação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT). O programa será desenvolvido pelo Centro de Orientação Ambiental e Tecnologias Integradas (Coati).
Uma das principais frentes será a estruturação de um observatório ambiental, com plataforma de dados abertos e mapas interativos. A ferramenta reunirá informações sobre recursos hídricos, uso do solo e biodiversidade, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre o território e subsidiar ações de preservação e tomadas de decisão.
O Guardiões do Japi também vai fortalecer a prevenção e o combate aos incêndios florestais. A Brigada de Incêndio Voluntária apoiada pela Fundação Serra do Japi receberá novos equipamentos, como EPIs específicos, ferramentas florestais e equipamentos de radiocomunicação, além de treinamento. O programa também prevê o mapeamento preventivo de áreas com risco de queimadas.
Na educação ambiental, 800 alunos dos ensinos Fundamental e Médio, de escolas públicas e privadas, participarão de aulas de campo e oficinas de biodiversidade. A proposta é aproximar crianças e jovens da Serra e contribuir para a formação de uma nova geração comprometida com a conservação ambiental.
Outra frente será a recuperação hídrica e ecológica de áreas prioritárias, entre elas a Cachoeira Morangaba e seu entorno e o Morro da Baleia. Estão previstas ações de contenção de erosões e o plantio de 200 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. O projeto também contempla o levantamento e monitoramento da fauna, incluindo espécies como veados, macacos, iraras, cachorros-do-mato, tatus e jaguatiricas.
“O projeto amplia as ações de conscientização e de preservação da área. Serão produzidos dados e levantamentos em áreas inéditas, que contemplam recursos hídricos e biodiversidade, além de fortalecer grupos organizados que atuam na proteção da Serra do Japi”, explicou Flávio Gramolelli Junior, superintendente da Fundação Serra do Japi.
A execução do programa será acompanhada por um Conselho Consultivo formado por representantes da Fundação Serra do Japi, AWS e Coati. O grupo fará o acompanhamento periódico das metas, entregas e resultados, com base nos indicadores socioambientais definidos para o projeto.