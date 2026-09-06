O furto de hidrômetros continua sendo um problema relevante nas regiões atendidas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, com casos inclusive na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Além dos transtornos causados aos moradores, como a interrupção no fornecimento de água até a substituição do hidrômetro, os furtos também provocam prejuízos financeiros, podem causar vazamentos e desperdício de água tratada e gerar danos às instalações hidráulicas dos imóveis.
Como agir em caso de furto
Ao perceber o furto do hidrômetro, o cliente deve registrar imediatamente um Boletim de Ocorrência (BO) e comunicar a Sabesp pelos canais oficiais de atendimento para solicitar a reinstalação do equipamento.
O atendimento pode ser realizado pela Central de Atendimento (0800 055 0195), pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual da Sabesp.
Com a apresentação do Boletim de Ocorrência, a substituição do hidrômetro é realizada gratuitamente. Sem o documento, o cliente poderá ser responsabilizado pelo custo do novo equipamento, conforme regulamentação da Arsesp.
O prazo regulatório para reposição é de até 48 horas. Enquanto o imóvel permanecer sem o hidrômetro, a cobrança da conta de água é calculada com base na média de consumo anterior ao furto. Após a instalação do novo equipamento, o faturamento volta a ser realizado conforme o consumo efetivamente registrado.
Prevenção e colaboração da população
Para combater a ação de criminosos e proteger as instalações contra vandalismo, furtos e também desgaste do tempo, a Sabesp recomenda aos clientes a instalação do dispositivo Caixa Unidade de Medição de Água (UMA), desenvolvido especialmente para proteger os medidores. Em casos de abrigo de alvenaria, o ideal é instalar grades para a proteção.
A Sabesp orienta os moradores a redobrarem a atenção para movimentações suspeitas próximas aos imóveis.
Sempre que possível, a população deve comunicar imediatamente a Polícia Militar, pelo telefone 190, e colaborar com informações ou imagens de câmeras de segurança que possam contribuir para a identificação dos responsáveis.
A participação da comunidade é fundamental para coibir esse tipo de crime, reduzir os prejuízos à população e evitar o desperdício de água tratada, um recurso essencial para todos.