O furto de hidrômetros continua sendo um problema relevante nas regiões atendidas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, com casos inclusive na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Além dos transtornos causados aos moradores, como a interrupção no fornecimento de água até a substituição do hidrômetro, os furtos também provocam prejuízos financeiros, podem causar vazamentos e desperdício de água tratada e gerar danos às instalações hidráulicas dos imóveis.

Como agir em caso de furto

Ao perceber o furto do hidrômetro, o cliente deve registrar imediatamente um Boletim de Ocorrência (BO) e comunicar a Sabesp pelos canais oficiais de atendimento para solicitar a reinstalação do equipamento.

O atendimento pode ser realizado pela Central de Atendimento (0800 055 0195), pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual da Sabesp.