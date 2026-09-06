O Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), da Prefeitura de Jundiaí, vem ampliando as políticas públicas voltadas à proteção animal. Entre 2025 e 2026, o departamento intensificou os mutirões de castração e microchipagem, com quase 6 mil procedimentos, fortaleceu ações educativas e de fiscalização, ampliou o acesso aos serviços e consolidou parcerias para expandir o atendimento.

A castração e a microchipagem seguem como principais estratégias para o controle populacional de cães e gatos. Em 2025, foram castrados e microchipados 3.777 animais em 23 mutirões. Em 2026, até julho, outros 2.200 animais passaram pelos procedimentos. Além da sede do Debea, os mutirões também percorrem os bairros, descentralizando o serviço e facilitando o acesso da população.