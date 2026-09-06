O Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), da Prefeitura de Jundiaí, vem ampliando as políticas públicas voltadas à proteção animal. Entre 2025 e 2026, o departamento intensificou os mutirões de castração e microchipagem, com quase 6 mil procedimentos, fortaleceu ações educativas e de fiscalização, ampliou o acesso aos serviços e consolidou parcerias para expandir o atendimento.
A castração e a microchipagem seguem como principais estratégias para o controle populacional de cães e gatos. Em 2025, foram castrados e microchipados 3.777 animais em 23 mutirões. Em 2026, até julho, outros 2.200 animais passaram pelos procedimentos. Além da sede do Debea, os mutirões também percorrem os bairros, descentralizando o serviço e facilitando o acesso da população.
Outro avanço foi a ampliação do horário de atendimento, implantada em 2025, que elevou em 30% o número de atendimentos. O município também ampliou a oferta de castrações por meio de parcerias, como o programa Castra+.
O trabalho do Debea também inclui fiscalização, combate aos maus-tratos e ações de educação para a guarda responsável. Entre as iniciativas de conscientização está o Abril Laranja, campanha que mobiliza a população para a prevenção da violência contra os animais e incentiva os cuidados responsáveis.
As feiras de adoção também fazem parte das ações do departamento. Realizadas em diferentes espaços da cidade e em parceria com empresas, elas ajudam animais resgatados a encontrar um novo lar e incentivam a adoção responsável.
Segundo a diretora do Debea, Francine Galeoti, o fortalecimento das ações demonstra o compromisso da Prefeitura com a proteção animal. “Estamos ampliando o acesso aos serviços, fortalecendo parcerias e investindo em conscientização, fiscalização e adoção responsável. É um trabalho contínuo para promover mais bem-estar aos animais e ampliar o atendimento à população”, destaca.