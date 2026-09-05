A Avenida Prefeito Luiz Latorre será interditada na próxima segunda-feira (7), a partir das 7h30, para a organização e realização do desfile cívico de 7 de Setembro, que começa às 9h. A previsão é que a alteração no trânsito permaneça até as 13h.

Durante o período, os motoristas que utilizam a região deverão ficar atentos à sinalização e optar pelos caminhos alternativos indicados pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte.

Confira as opções de desvio

Desvio 1 – para quem segue em direção ao Centro

O trajeto é indicado para os condutores que vêm da Avenida Armando Giassetti ou do bairro Retiro e acessam a Avenida Prefeito Luiz Latorre no sentido Centro.