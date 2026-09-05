05 de setembro de 2026
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DIA DA INDEPENDÊNCIA

Avenida Luiz Latorre terá interdição para desfile 7 de Setembro

Por Da redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Desfile reunirá 58 instituições de Jundiaí
Desfile reunirá 58 instituições de Jundiaí

A Avenida Prefeito Luiz Latorre será interditada na próxima segunda-feira (7), a partir das 7h30, para a organização e realização do desfile cívico de 7 de Setembro, que começa às 9h. A previsão é que a alteração no trânsito permaneça até as 13h.

Durante o período, os motoristas que utilizam a região deverão ficar atentos à sinalização e optar pelos caminhos alternativos indicados pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte.

Confira as opções de desvio

Desvio 1 – para quem segue em direção ao Centro

O trajeto é indicado para os condutores que vêm da Avenida Armando Giassetti ou do bairro Retiro e acessam a Avenida Prefeito Luiz Latorre no sentido Centro.

Nesse caso, o motorista deverá:

  • Retornar na rotatória da Felivel;
  • Sair à direita para a Rodovia João Cereser;
  • Entrar à direita na Rua Lourenço Pincinato;
  • Seguir pela Avenida Prefeito José de Castro Marcondes;
  • Sair à esquerda para a Rodovia Vereador Geraldo Dias;
  • Seguir até a Avenida Antônio Frederico Ozanam;
  • Acessar a Avenida 9 de Julho;
  • Retornar à Avenida Prefeito Luiz Latorre.

Desvio 2 – para quem vem da região da Anhanguera, Vila Guarani ou Rua do Retiro

Para os condutores que vêm da Marginal da Rodovia Anhanguera, Vila Guarani ou Rua do Retiro, a orientação é seguir pela Rua do Retiro até a Rua Professora Escolástica de Toledo Pontes, virar à esquerda e continuar até a Avenida Prefeito Luiz Latorre.

Atenção aos motoristas

A interdição será necessária para garantir a montagem da estrutura e a segurança dos participantes e do público durante o desfile. A previsão é de normalização do trânsito até as 13h, mas os motoristas devem considerar possíveis alterações momentâneas durante a desmontagem da estrutura e liberação da via.

A orientação é programar o deslocamento com antecedência, evitar a região durante o período de interdição sempre que possível e respeitar a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.

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