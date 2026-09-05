A Avenida Prefeito Luiz Latorre será interditada na próxima segunda-feira (7), a partir das 7h30, para a organização e realização do desfile cívico de 7 de Setembro, que começa às 9h. A previsão é que a alteração no trânsito permaneça até as 13h.
Durante o período, os motoristas que utilizam a região deverão ficar atentos à sinalização e optar pelos caminhos alternativos indicados pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte.
Confira as opções de desvio
Desvio 1 – para quem segue em direção ao Centro
O trajeto é indicado para os condutores que vêm da Avenida Armando Giassetti ou do bairro Retiro e acessam a Avenida Prefeito Luiz Latorre no sentido Centro.
Nesse caso, o motorista deverá:
- Retornar na rotatória da Felivel;
- Sair à direita para a Rodovia João Cereser;
- Entrar à direita na Rua Lourenço Pincinato;
- Seguir pela Avenida Prefeito José de Castro Marcondes;
- Sair à esquerda para a Rodovia Vereador Geraldo Dias;
- Seguir até a Avenida Antônio Frederico Ozanam;
- Acessar a Avenida 9 de Julho;
- Retornar à Avenida Prefeito Luiz Latorre.
Desvio 2 – para quem vem da região da Anhanguera, Vila Guarani ou Rua do Retiro
Para os condutores que vêm da Marginal da Rodovia Anhanguera, Vila Guarani ou Rua do Retiro, a orientação é seguir pela Rua do Retiro até a Rua Professora Escolástica de Toledo Pontes, virar à esquerda e continuar até a Avenida Prefeito Luiz Latorre.
Atenção aos motoristas
A interdição será necessária para garantir a montagem da estrutura e a segurança dos participantes e do público durante o desfile. A previsão é de normalização do trânsito até as 13h, mas os motoristas devem considerar possíveis alterações momentâneas durante a desmontagem da estrutura e liberação da via.
A orientação é programar o deslocamento com antecedência, evitar a região durante o período de interdição sempre que possível e respeitar a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.