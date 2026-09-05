Dois acidentes registrados na manhã deste sábado (5), em pontos próximos da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), deixaram o trânsito mais lento na região de Itupeva.

O primeiro aconteceu por volta das 7h24, no km 72, sentido Norte, onde uma motocicleta e um carro de passeio bateram lateralmente. Duas pessoas ficaram feridas em estado moderado. A faixa central precisou ser interditada durante o atendimento, provocando cerca de 4 quilômetros de congestionamento, entre os km 68 e 72. A pista foi liberada às 8h16.

Pouco depois, por volta das 8h47, no km 71, sentido Sul, uma nova ocorrência foi registrada, desta vez envolvendo dois carros. Ninguém ficou ferido e a faixa foi interditada por cerca de cinco minutos, com o trânsito sendo normalizado na sequência.