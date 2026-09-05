A Diocese de Jundiaí esteve representada, entre os dias 28 e 30 de agosto, no I Congresso Internacional de Coros Litúrgicos, realizado em Campinas (SP), sob a coordenação do professor doutor Clayton Dias e do maestro Danilo Del Chiaro.

O encontro reuniu cerca de mil coralistas, regentes, músicos e agentes da pastoral litúrgica de diversas regiões do Brasil e de outros países. Ao longo de três dias, os participantes vivenciaram momentos de formação, espiritualidade, comunhão e aprofundamento sobre o serviço da música na liturgia.

A Comissão Diocesana de Música Litúrgica esteve representada por Fátima Regina Lamas Leandro e Angela Steck Guimarães. Também participaram músicos de diferentes paróquias da Diocese, provenientes das cidades de Jundiaí, Louveira, Santana de Parnaíba e Várzea Paulista.