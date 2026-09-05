A Diocese de Jundiaí esteve representada, entre os dias 28 e 30 de agosto, no I Congresso Internacional de Coros Litúrgicos, realizado em Campinas (SP), sob a coordenação do professor doutor Clayton Dias e do maestro Danilo Del Chiaro.
O encontro reuniu cerca de mil coralistas, regentes, músicos e agentes da pastoral litúrgica de diversas regiões do Brasil e de outros países. Ao longo de três dias, os participantes vivenciaram momentos de formação, espiritualidade, comunhão e aprofundamento sobre o serviço da música na liturgia.
A Comissão Diocesana de Música Litúrgica esteve representada por Fátima Regina Lamas Leandro e Angela Steck Guimarães. Também participaram músicos de diferentes paróquias da Diocese, provenientes das cidades de Jundiaí, Louveira, Santana de Parnaíba e Várzea Paulista.
Um dos grandes destaques do congresso foi a presença de Monsenhor Marco Frisina, compositor e regente do Coro da Diocese de Roma, que conduziu quatro conferências ao longo do encontro. Sua participação proporcionou momentos de formação e reflexão sobre a música como parte integrante da celebração litúrgica.
A programação contou ainda com o lançamento do livro Missal Romano: Cantos dos Ministros e da Assembleia, publicação oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e do álbum Cristo, Nossa Esperança, produzido pela Paulinas-COMEP.
O congresso foi encerrado com o concerto Cristo, Nossa Esperança, que reuniu cerca de mil vozes e contou com a participação da Orquestra de Indaiatuba, sob a regência de Monsenhor Marco Frisina. O momento conclusivo expressou, por meio da música, a experiência de comunhão e de fé vivenciada durante os três dias do encontro.
A participação da Diocese de Jundiaí reforça a importância da formação permanente daqueles que dedicam seus dons e seu serviço à música litúrgica, contribuindo para que o canto seja cada vez mais expressão da fé e parte integrante da oração da Igreja.