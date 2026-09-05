Empresas e entidades de Jundiaí interessadas em participar como expositores da 42ª Festa da Uva de Jundiaí e 13ª Expo Vinhos 2027 já podem consultar as regras e realizar a inscrição. A secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, publicou o edital de chamamento público para credenciamento nesta sexta-feira (4) e prevê a seleção de expositores para diferentes espaços do evento, que será realizado de 14 de janeiro a 7 de fevereiro de 2027, no Parque Comendador Antônio Carbonari.

As inscrições devem ser feitas até 21 de setembro, às 17h, por meio de formulário online disponível no site oficial da Festa da Uva, na área “Editais e documentos”. Os documentos exigidos também deverão ser encaminhados digitalmente, em formato PDF, conforme as orientações do edital.

Podem participar empresas e entidades legalmente constituídas e com sede em Jundiaí, de acordo com os critérios específicos de cada espaço. O credenciamento contempla, entre outros, o Espaço Deguste Jundiaí, Empório de Jundiaí, Espaço das Entidades, Espaço das Frutas, Espaço dos Vinhos, Espaço das Agências, Espaço Feira Livre de Jundiaí, Espaço Geek e Espaço Rota da Cerveja.