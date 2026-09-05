Empresas e entidades de Jundiaí interessadas em participar como expositores da 42ª Festa da Uva de Jundiaí e 13ª Expo Vinhos 2027 já podem consultar as regras e realizar a inscrição. A secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, publicou o edital de chamamento público para credenciamento nesta sexta-feira (4) e prevê a seleção de expositores para diferentes espaços do evento, que será realizado de 14 de janeiro a 7 de fevereiro de 2027, no Parque Comendador Antônio Carbonari.
As inscrições devem ser feitas até 21 de setembro, às 17h, por meio de formulário online disponível no site oficial da Festa da Uva, na área “Editais e documentos”. Os documentos exigidos também deverão ser encaminhados digitalmente, em formato PDF, conforme as orientações do edital.
Podem participar empresas e entidades legalmente constituídas e com sede em Jundiaí, de acordo com os critérios específicos de cada espaço. O credenciamento contempla, entre outros, o Espaço Deguste Jundiaí, Empório de Jundiaí, Espaço das Entidades, Espaço das Frutas, Espaço dos Vinhos, Espaço das Agências, Espaço Feira Livre de Jundiaí, Espaço Geek e Espaço Rota da Cerveja.
Entre as exigências gerais estão a apresentação de CNPJ atualizado, Certidão Negativa de Débitos Municipais e comprovante de endereço. Algumas categorias possuem ainda documentação e requisitos específicos. Para o Espaço das Frutas, por exemplo, são exigidos critérios relacionados à produção de uva; para vinhos e cervejas, há exigências de registros junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); já o Espaço Geek possui requisitos próprios relacionados às atividades e produtos oferecidos.
A seleção será realizada por uma comissão formada por representantes da Associação Agrícola de Jundiaí e da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo. A primeira etapa do resultado está prevista para 1º de outubro, e a publicação final dos selecionados, para 15 de outubro de 2026.
Consulte o edital completo
Como o credenciamento possui critérios diferentes para cada categoria, os interessados devem consultar atentamente todas as regras, documentos necessários e condições de participação antes de realizar a inscrição. Confira EDITAL FESTA DA UVA