O fortalecimento da representação política da Região Metropolitana de Jundiaí foi defendido durante entrevista do presidente da Câmara de Franco da Rocha, Tiago Seixas, ao programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora e do Jornal de Jundiaí. Segundo ele, municípios da região enfrentam demandas semelhantes e muitas dependem de investimentos estaduais e federais. A eleição de deputados com vínculo com a região, afirmou, pode facilitar a articulação por emendas, convênios e obras em áreas como saúde, educação, mobilidade e infraestrutura. Seixas também destacou a importância de o eleitor pesquisar os candidatos, conhecer seus históricos e participar das eleições. Para ele, a representação regional amplia a capacidade de defesa dos interesses dos municípios.
Saúde em debate
A Câmara Municipal de Cabreúva recebe, em 24 de setembro, audiência pública promovida pela Secretaria Municipal de Saúde para apresentar os indicadores da área referentes ao 2º quadrimestre de 2026. O encontro é aberto à população. A apresentação dos dados é importante para dar transparência às ações da saúde, permitir o acompanhamento dos resultados e mostrar como os recursos públicos estão sendo aplicados. A audiência também é uma oportunidade para que os moradores conheçam os avanços e os desafios da área. Quem não puder comparecer poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelos perfis oficiais da Prefeitura nas redes sociais.
Câmara amplia prevenção
A Câmara Municipal de Jundiaí promove, nos dias 9 e 11 de setembro, a SIPAT 2026, com atividades voltadas ao cuidado e ao bem-estar dos servidores. A iniciativa ganha ainda mais relevância diante da entrada em vigor, em maio deste ano, das novas regras da NR-1, que passaram a incluir expressamente os fatores de risco psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais. A programação, com palestras sobre inteligência emocional, alimentação, assédio e autocuidado, reforça a importância de cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho.
Impactos do Trem Intercidades
Jundiaí reforça o planejamento para os impactos que poderão ser provocados pela implantação do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM). A Prefeitura participou, nesta semana, de seminário promovido pelo Governo do Estado, com representantes dos 11 municípios do eixo São Paulo–Jundiaí–Campinas. O encontro discutiu efeitos como valorização imobiliária, novas centralidades, adensamento urbano e maior demanda por infraestrutura, moradia, serviços e empregos. Jundiaí mantém um grupo de trabalho permanente para acompanhar o projeto e avaliar questões ambientais, urbanísticas e de integração ferroviária. O investimento previsto supera R$ 14,2 bilhões.
Impeachment no STF
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou a senadores que poderá autorizar a abertura de processos de impeachment contra os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. A informação, divulgada pelo G1, aponta para uma espécie de “impeachment cruzado”: diante da pressão para que avance um pedido contra Moraes, Alcolumbre poderia admitir também uma ação contra Mendonça. O cenário ganhou força após Moraes pedir investigação do colega por supostos crimes de responsabilidade, abuso de autoridade e improbidade. Segundo a Folha de S.Paulo, senadores já articulam um pedido contra Mendonça com base em relatório da PF usado por Moraes.