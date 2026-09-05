O fortalecimento da representação política da Região Metropolitana de Jundiaí foi defendido durante entrevista do presidente da Câmara de Franco da Rocha, Tiago Seixas, ao programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora e do Jornal de Jundiaí. Segundo ele, municípios da região enfrentam demandas semelhantes e muitas dependem de investimentos estaduais e federais. A eleição de deputados com vínculo com a região, afirmou, pode facilitar a articulação por emendas, convênios e obras em áreas como saúde, educação, mobilidade e infraestrutura. Seixas também destacou a importância de o eleitor pesquisar os candidatos, conhecer seus históricos e participar das eleições. Para ele, a representação regional amplia a capacidade de defesa dos interesses dos municípios.

Saúde em debate

A Câmara Municipal de Cabreúva recebe, em 24 de setembro, audiência pública promovida pela Secretaria Municipal de Saúde para apresentar os indicadores da área referentes ao 2º quadrimestre de 2026. O encontro é aberto à população. A apresentação dos dados é importante para dar transparência às ações da saúde, permitir o acompanhamento dos resultados e mostrar como os recursos públicos estão sendo aplicados. A audiência também é uma oportunidade para que os moradores conheçam os avanços e os desafios da área. Quem não puder comparecer poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelos perfis oficiais da Prefeitura nas redes sociais.