A Prefeitura de Jundiaí criou uma estrutura específica para integrar o planejamento e o acompanhamento das ações desenvolvidas no Jardim São Camilo e região. Coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação Social, o novo grupo de trabalho reúne diferentes áreas da Administração Municipal com o objetivo de fortalecer a atuação conjunta no território.
A iniciativa segue uma estratégia de integração que já vem sendo adotada pela Prefeitura em outras regiões da cidade, como no programa Centro da Gente. A proposta é estabelecer um espaço permanente de diálogo entre as secretarias que já desenvolvem ou planejam ações no bairro.
Com a integração, as diferentes áreas poderão compartilhar informações, definir prioridades e ampliar a compreensão sobre as principais necessidades da região.
O trabalho será organizado em quatro eixos principais: infraestrutura, habitação, requalificação urbana e regularização fundiária. A partir dessas áreas, poderão ser avaliados projetos e ações relacionados às condições urbanas e habitacionais, mobilidade e acessibilidade, espaços públicos, saneamento, meio ambiente e desenvolvimento local.
Planejamento integrado
O grupo também terá como função acompanhar conjuntamente o andamento das iniciativas previstas para o Jardim São Camilo, identificar necessidades e oportunidades e articular soluções de acordo com as características do território.
A medida busca evitar que as ações sejam planejadas de forma isolada, permitindo uma atuação integrada entre as diferentes secretarias envolvidas.
Outro objetivo é fortalecer o planejamento municipal para a captação de recursos e participação em programas e convênios dos governos Estadual e Federal, especialmente nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação e infraestrutura.
Reuniões periódicas
As reuniões do grupo de trabalho serão realizadas periodicamente, com a participação das áreas envolvidas em cada etapa dos projetos.
A proposta é manter um planejamento contínuo para o Jardim São Camilo, possibilitando que as ações sejam construídas e ajustadas conforme os estudos técnicos, as necessidades identificadas no território e o andamento dos projetos.
Com a nova estrutura, a Prefeitura pretende ampliar a integração entre as secretarias e estabelecer uma estratégia permanente de acompanhamento das demandas e iniciativas voltadas ao desenvolvimento da região.