A Prefeitura de Jundiaí criou uma estrutura específica para integrar o planejamento e o acompanhamento das ações desenvolvidas no Jardim São Camilo e região. Coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação Social, o novo grupo de trabalho reúne diferentes áreas da Administração Municipal com o objetivo de fortalecer a atuação conjunta no território.

A iniciativa segue uma estratégia de integração que já vem sendo adotada pela Prefeitura em outras regiões da cidade, como no programa Centro da Gente. A proposta é estabelecer um espaço permanente de diálogo entre as secretarias que já desenvolvem ou planejam ações no bairro.

Com a integração, as diferentes áreas poderão compartilhar informações, definir prioridades e ampliar a compreensão sobre as principais necessidades da região.