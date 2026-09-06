A loja física ainda está de portas abertas em Jundiaí, mas o caminho até o consumidor mudou. A compra pode começar no Instagram, passar pelo WhatsApp, ser feita pelo celular e terminar no balcão, ou chegar diretamente à casa do cliente. Para acompanhar esse novo comportamento, comerciantes estão reduzindo estruturas, ampliando as vendas digitais e, em alguns casos, deixando os pontos físicos para trás. Em Jundiaí, 20% das vendas dos comerciantes locais já são digitais.

Entre os pequenos empreendedores, a mudança também já chegou. A artesã Janaína Pavan fechou uma loja que manteve por um ano no Eloy Chaves e decidiu concentrar a marca na internet. Hoje, usa Instagram e WhatsApp para vender, está entrando na Shopee e prepara um site para 2027. “Foi uma decisão muito difícil, mas baseada na mudança do comportamento do consumidor. O movimento da loja física já não justificava toda a estrutura necessária para mantê-la, enquanto eu percebia que pela internet conseguia apresentar meu trabalho para muito mais pessoas.”

Além do aluguel e da manutenção do espaço, Janaína conta que precisava permanecer diariamente na loja, o que reduzia o tempo disponível para produzir. No digital, surgiram outros custos, como embalagem, frete, divulgação e taxas, mas a estrutura ficou mais enxuta. “Uma loja física tem despesas fixas independentemente de vender muito ou pouco. No digital eu consigo trabalhar com uma estrutura mais enxuta e direcionar meus investimentos para aquilo que efetivamente pode trazer clientes”, relata.