Mais de 3 mil pessoas estão atualmente em acompanhamento nos serviços especializados de saúde mental de Jundiaí e Várzea Paulista. São 2.430 usuários nos quatro CAPS de Jundiaí e 701 pacientes na rede de Várzea Paulista. Os números mostram uma demanda que também aparece em outros municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

Em Jundiaí, foram realizados 68.937 atendimentos de saúde mental nas UBSs e CAPS entre janeiro e junho deste ano. Em todo 2025, foram 105.284. Nas UBSs, foram 22.706 atendimentos relacionados a demandas emocionais no primeiro semestre de 2026, contra 27.078 em todo o ano passado.

O cenário também aparece nos registros de violência autoprovocada. Jundiaí teve 28 suicídios em 2024 e 21 em 2025, com nove registros até julho deste ano. Em Várzea Paulista, as notificações de tentativa de suicídio passaram de 20 em 2025 para 42 em 2026. Em Campo Limpo Paulista, foram 37 notificações de violência autoprovocada no ano passado e 50 neste ano.