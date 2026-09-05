Mais de 3 mil pessoas estão atualmente em acompanhamento nos serviços especializados de saúde mental de Jundiaí e Várzea Paulista. São 2.430 usuários nos quatro CAPS de Jundiaí e 701 pacientes na rede de Várzea Paulista. Os números mostram uma demanda que também aparece em outros municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).
Em Jundiaí, foram realizados 68.937 atendimentos de saúde mental nas UBSs e CAPS entre janeiro e junho deste ano. Em todo 2025, foram 105.284. Nas UBSs, foram 22.706 atendimentos relacionados a demandas emocionais no primeiro semestre de 2026, contra 27.078 em todo o ano passado.
O cenário também aparece nos registros de violência autoprovocada. Jundiaí teve 28 suicídios em 2024 e 21 em 2025, com nove registros até julho deste ano. Em Várzea Paulista, as notificações de tentativa de suicídio passaram de 20 em 2025 para 42 em 2026. Em Campo Limpo Paulista, foram 37 notificações de violência autoprovocada no ano passado e 50 neste ano.
Em Jundiaí, a Rede de Atenção Psicossocial reúne 35 UBSs, quatro CAPS e 10 equipes e-Multi, além de duas equipes de Consultório na Rua, Centro de Convivência, Unidades de Acolhimento, Serviços Residenciais Terapêuticos e atenção hospitalar. Os CAPS fazem o primeiro acolhimento de portas abertas, sem necessidade de agendamento ou encaminhamento.
De olho nos jovens
Em Itupeva, um dos principais alertas neste ano envolve os adolescentes. O município identificou aumento de casos e tentativas de suicídio entre jovens em um bairro e criou um grupo específico de acolhimento. A cidade mantém CAPS e Ambulatório de Saúde Mental e, em 2026, passou a contar também com o Centro de Reabilitação como apoio aos serviços.
Em Várzea Paulista, 701 pacientes estão atualmente em acompanhamento na rede municipal. O CAPS Adulto passou de 480 pacientes em 2025 para 526 em 2026. No CAPS Infantojuvenil, foram 190 atendimentos neste ano.
As UBSs fazem o acolhimento inicial e, conforme a necessidade, os pacientes são direcionados para o CAPS Adulto, CAPS Infantil ou equipes multiprofissionais da atenção básica. Durante o Setembro Amarelo, as equipes também atuam junto às UBSs, discutindo casos e formas de acolhimento, além de promover atividades com pacientes e familiares.
Em Campo Limpo Paulista, foram 10.937 atendimentos de Psicologia e Psiquiatria entre janeiro e julho de 2026, contra 6.095 no mesmo período de 2024, alta de aproximadamente 79%. O município registrou cinco suicídios neste ano, contra sete em 2025. As notificações de violência autoprovocada passaram de 37 para 50. A cidade oferece atendimento psicológico nas UBSs e atendimento psiquiátrico no AMEI e no CAPS. Em setembro, as unidades promovem palestras, orientações e capacitação dos profissionais.
Apoio
Em Jundiaí, desde 2022, há implantado o Plano Municipal de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. Para este ano estão previstas ações nas unidades de saúde, empresas e instituições. No dia 16, a Faculdade de Medicina de Jundiaí recebe um encontro sobre prevenção do suicídio entre adolescentes e fortalecimento das redes de cuidado.
A saúde mental faz parte da rede pública dos sete municípios que formam a RMJ. Louveira conta com CAPS, Ambulatório de Saúde Mental e atendimento nas UBSs. Jarinu mantém CAPS e realiza rodas de conversa e atividades terapêuticas. Cabreúva possui Ambulatório de Saúde Mental, com atendimento de segunda a sexta-feira.
A reportagem procurou as prefeituras para levantar dados atualizados sobre atendimentos e tentativas de suicídio, mas nem todas retornaram até o fechamento desta edição. Os dados disponíveis mostram que a saúde mental é uma demanda permanente na região e exigem uma rede preparada para identificar e acolher o sofrimento antes que ele chegue a uma situação de crise.