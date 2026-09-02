A Prefeitura de Itupeva realiza, no sábado (12 de setembro), a segunda edição do Feirão do Emprego de Itupeva. O evento reunirá centenas de vagas de trabalho e terá a participação de empresas que estão em busca de novos profissionais.

O feirão será realizado das 9h às 14h, no Parque da Cidade, localizado na Avenida Emílio Checchinato, 706. Durante a programação, os candidatos poderão conhecer as oportunidades disponíveis, conversar diretamente com representantes das empresas e participar de entrevistas no próprio local, conforme o perfil e os critérios de cada vaga.

A iniciativa dá continuidade aos resultados obtidos na primeira edição do Feirão do Emprego, que aproximou empresas e moradores em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. A proposta é facilitar o acesso da população às vagas e permitir que os candidatos avancem nas etapas dos processos seletivos durante o próprio evento.