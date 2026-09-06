É nesse cenário que se encontra uma estudante universitária de 23 anos, que prefere não ser identificada. A relação difícil com o próprio corpo começou ainda na infância, quando ela passou a enxergar uma imagem maior do que aquela que realmente tinha. Aos 11 anos, começou a restringir a alimentação e percebeu que a perda de peso era acompanhada por elogios. “Eu gostava de ouvir minha barriga roncando e sentir meu estômago doendo fazia eu me sentir bem”, conta. O reconhecimento externo acabou reforçando uma relação cada vez mais rígida com a comida.

As chamadas canetas emagrecedoras transformaram o debate sobre perda de peso no Brasil. Medicamentos como semaglutida e tirzepatida, utilizados sob indicação médica para determinadas condições, passaram a ocupar também as redes sociais, onde o emagrecimento rápido frequentemente aparece associado a corpos cada vez mais magros. No primeiro semestre de 2026, as vendas desses medicamentos cresceram 23,2% em relação ao mesmo período de 2025, segundo dados da Anvisa. Em meio à expansão do uso, especialistas alertam que a valorização excessiva da magreza pode ser especialmente perigosa para pessoas vulneráveis a transtornos alimentares.

A trajetória se intensificou durante e depois da pandemia, quando a jovem ganhou peso e voltou a ouvir críticas de pessoas próximas. Ao morar sozinha, passou a reduzir ainda mais a alimentação e alternar períodos de restrição com episódios de compulsão. O ciclo era seguido por culpa e novas tentativas de controlar o peso. “Eu sempre soube que havia algo errado na forma como me alimentava, mas via apenas como falta de vontade, não como um problema”, relata. Somente neste ano, já em acompanhamento psicológico, recebeu o diagnóstico de um transtorno alimentar.

A experiência da jovem ajuda a revelar um mecanismo que, segundo a psicóloga Victoria Souza, especialista em comportamento e transtornos alimentares em adolescentes e adultos, ultrapassa a preocupação individual com a aparência. “O padrão corporal dominante acaba determinando qual tipo de corpo é reconhecido como desejado, correto e até mesmo como referencial de saúde”, explica. Para ela, a busca por esse modelo pode estar ligada à necessidade de pertencimento e validação. Quando a aprovação passa a depender da aparência, emagrecer deixa de ser apenas uma escolha e pode se transformar em uma tentativa de se sentir adequada.

Para a estudante, as redes sociais se tornaram um dos maiores desafios durante o tratamento. Vídeos sobre dietas, exercícios, emagrecimento e, principalmente, canetas emagrecedoras funcionam como gatilhos. “Vejo corpos cada vez mais magros, as pessoas falando sobre as canetas emagrecedoras e sempre me pego pensando que seria muito mais fácil se eu começasse a usar”, afirma. A psicóloga explica que essa exposição constante pode aumentar a sensação de inadequação. “Essa hipervalorização pode sim ser um fator desencadeante e mantenedor de sintomas de transtornos alimentares”, diz, ressaltando que os transtornos têm causas multifatoriais e que as redes sociais não são, sozinhas, responsáveis pelo desenvolvimento dessas condições.