A Organização Meteorológica Mundial (OMM), braço climático e meteorológico da Organização das Nações Unidas (ONU), emitiu nesta quinta-feira (3) um novo alerta apontando que o fenômeno El Niño continuará se intensificando e deve atingir o seu pico entre o final deste ano e fevereiro de 2027. Com uma probabilidade de quase 100% de persistência nos próximos meses, a chegada de um “Super El Niño” classificado como de intensidade “muito forte” acentua o risco para a ocorrência de condições climáticas severas, como secas prolongadas, calor extremo e chuvas desproporcionais em diversas regiões do Brasil e do mundo.

Diante da rápida consolidação e intensificação deste cenário, o planejamento estrutural, aliado ao monitoramento meteorológico e às práticas de conservação formam a principal linha de proteção da sociedade. A atuação conjunta da Engenharia, Agronomia e Geociências é indispensável para criar soluções propositivas e promover a segurança da população e das cadeias produtivas.

No campo, o El Niño desorganiza diretamente o calendário agrícola e afeta a viabilidade das lavouras. A engenheira agrônoma Gisele Herbst Vasquez, diretora técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), alerta para as consequências financeiras e sociais. “No campo, o maior risco é a quebra de safras, o que afeta a renda do produtor rural, gera inflação e ameaça a segurança alimentar da população", ressalta.