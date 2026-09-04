04 de setembro de 2026
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JUNDIAÍ

Guias de Turismo já podem se cadastrar para atuar na Festa da Uva

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Além de integrar o cadastro da festa, o guia que comparecer ao evento acompanhado de um grupo ou excursão poderá ter direito a voucher de alimentação, conforme disponibilidade
Além de integrar o cadastro da festa, o guia que comparecer ao evento acompanhado de um grupo ou excursão poderá ter direito a voucher de alimentação, conforme disponibilidade

Em Jundiaí, a Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat) já está com o cadastro aberto para os Guias de Turismo interessados em atuar durante a 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos 2027. O cadastro é gratuito e deve ser realizado por meio de formulário on-line neste link.

Podem participar os profissionais que possuem Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, do Ministério do Turismo (Cadastur).

Além de integrar o cadastro da festa, o guia que comparecer ao evento acompanhado de um grupo ou excursão poderá ter direito a voucher de alimentação, conforme disponibilidade. O benefício será destinado aos profissionais que cumprirem os critérios estabelecidos pela organização.

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Para retirar o voucher na Administração do Evento, o Guia de Turismo deverá apresentar:

  • lista com os nomes dos passageiros do grupo ou excursão;
  • credencial do Cadastur;
  • documento pessoal com foto.

Serão disponibilizados dois vouchers por dia de visita, sendo um para o Guia de Turismo e outro para o motorista que estiver acompanhando o grupo. A distribuição está sujeita à disponibilidade.

Cadastro

No formulário on-line, os interessados deverão informar dados para contato, número do Cadastur, documentos pessoais, os dias em que pretendem atuar durante a festa, além de informações sobre o grupo ou excursão, como número de participantes e origem.

O cadastro antecipado permite que a organização tenha informações sobre os profissionais e grupos que pretendem visitar o evento, contribuindo para o planejamento e o atendimento aos visitantes.

Mais Festa da Uva

A 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos 2027 será realizada de 14 de janeiro a 7 de fevereiro no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, que fica na avenida Jundiaí, s/n – Anhangabaú.

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