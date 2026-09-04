Em Jundiaí, a Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat) já está com o cadastro aberto para os Guias de Turismo interessados em atuar durante a 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos 2027. O cadastro é gratuito e deve ser realizado por meio de formulário on-line neste link.

Podem participar os profissionais que possuem Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, do Ministério do Turismo (Cadastur).

Além de integrar o cadastro da festa, o guia que comparecer ao evento acompanhado de um grupo ou excursão poderá ter direito a voucher de alimentação, conforme disponibilidade. O benefício será destinado aos profissionais que cumprirem os critérios estabelecidos pela organização.