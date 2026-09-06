Dados do Ministério da Saúde mostram que a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) teve aumento, ano a ano, no número de casos de violência autoprovocada. Este tipo de violência é caracterizado por qualquer ato de dano que uma pessoa comete contra si mesma, incluindo tentativas de suicídio e automutilações. No comparativo entre 2020 e 2025, a RMJ registrou alta de 105% nas notificações.

Neste mês, que tem a campanha Setembro Amarelo, de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, a atenção a este tipo de caso é necessária, por ser a violência autoprovocada um indicativo de sofrimento emocional. A autolesão é qualquer ato intencional de se ferir (com faca, aparelho de barbear, caco de vidro, entre outros), ou outras formas de causar dano a si mesmo, sem intenção de morte. Algumas pessoas se autolesionam para controlar ou aliviar uma dor emocional.

De acordo com os números do Ministério da Saúde, em 2020, ano de início da pandemia de covid-19, a RMJ somou 365 casos de violência autoprovocada, sendo 245 deles (67%) em Jundiaí. No ano seguinte, 2021, foram 462 notificações na região, 316 delas em Jundiaí (68,4%). Em 2022, 586 casos aconteceram na RMJ e 410 deles somente em Jundiaí (70%).