Dados do Ministério da Saúde mostram que a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) teve aumento, ano a ano, no número de casos de violência autoprovocada. Este tipo de violência é caracterizado por qualquer ato de dano que uma pessoa comete contra si mesma, incluindo tentativas de suicídio e automutilações. No comparativo entre 2020 e 2025, a RMJ registrou alta de 105% nas notificações.
Neste mês, que tem a campanha Setembro Amarelo, de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, a atenção a este tipo de caso é necessária, por ser a violência autoprovocada um indicativo de sofrimento emocional. A autolesão é qualquer ato intencional de se ferir (com faca, aparelho de barbear, caco de vidro, entre outros), ou outras formas de causar dano a si mesmo, sem intenção de morte. Algumas pessoas se autolesionam para controlar ou aliviar uma dor emocional.
De acordo com os números do Ministério da Saúde, em 2020, ano de início da pandemia de covid-19, a RMJ somou 365 casos de violência autoprovocada, sendo 245 deles (67%) em Jundiaí. No ano seguinte, 2021, foram 462 notificações na região, 316 delas em Jundiaí (68,4%). Em 2022, 586 casos aconteceram na RMJ e 410 deles somente em Jundiaí (70%).
Em 2023, o número total da região saltou para 744 notificações, alta de 27% em apenas um ano. Desse total, Jundiaí teve 414 notificações (55,6%). No ano de 2024, o maior patamar, com 752 casos, sendo 532 deles na cidade-sede (70,7%). Já no ano passado, último com dados disponíveis, foram 749 notificações em toda a RMJ, 520 delas em Jundiaí (69,4%). Veja todos os dados no fim da matéria.
Considerando o mesmo período na RMJ, de 2020 a 2025, os dados mostram que a maioria dos casos acontece com mulheres (69%). A idade média das pessoas é de 28 anos, havendo prevalência de casos na faixa de 20 a 29 anos, em ambos os sexos, mas também números expressivos nas faixas de 30 a 39 anos e de 15 a 19 anos. 59% dos casos aconteceram com pessoas brancas, seguidas pelas pardas (27%) e pretas (7%). 33% tinha Ensino Médio completo, 13% Ensino Fundamental e 6% Ensino Superior, mas em 47% dos casos a escolaridade foi ignorada.
Procure ajuda
A autolesão é um dos tipos de violência notificada pelos serviços de saúde. No Brasil, a Vigilância sentinela (Viva Inquérito), produzida trienalmente, tem os objetivos de descrever o perfil das vítimas de violências (interpessoais ou autoprovocadas) e dos acidentes (trânsito, quedas, queimaduras, dentre outros) atendidas em unidades de urgência e emergência selecionadas, identificar fatores de risco e de proteção associados à ocorrência de violências e acidentes e propor medidas específicas de vigilância e prevenção de violências e acidentes e de promoção da saúde e cultura da paz. No último Viva Inquérito, de 2024, 2% desses atendimentos registrados nas amostras pelo país foram de lesão autoprovocada.
Se você passa por situações de sofrimento emocional, procure apoio. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento voluntário e gratuito a todas as pessoas que querem e precisam conversar. Acesse www.cvv.org.br ou ligue 188. Em Jundiaí, as Unidades Básicas de Saúde têm equipes de saúde mental.
A cidade também tem Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que atendem demandas de saúde mental. São três no Anhangabaú (Caps IJ - Infantojuvenil: avenida Comandante Videlmo Munhoz, 345; Caps AD III - Álcool e outras drogas: rua Professor Giácomo Ítria, 393; e Caps II - Adulto: rua Dom Amaury Castanho, 70) e um na Vila Hortolândia (Caps III - Adulto: rua Dr. Ramiro de Araújo Filho, 234).
Dados na RMJ de violência autoprovocada
- 2025
Cabreúva: 70
Campo Limpo Paulista: 22
Itupeva: 49
Jarinu: 33
Jundiaí: 520
Louveira: 54
Várzea Paulista: 1
Total: 749
- 2024
Cabreúva: 69
Campo Limpo Paulista: 46
Itupeva: 39
Jarinu: 23
Jundiaí: 532
Louveira: 35
Várzea Paulista: 8
Total: 752
- 2023
Cabreúva: 94
Campo Limpo Paulista: 69
Itupeva: 30
Jarinu: 15
Jundiaí: 414
Louveira: 107
Várzea Paulista: 15
Total: 744
- 2022
Cabreúva: 65
Campo Limpo Paulista: 35
Itupeva: 7
Jarinu: 8
Jundiaí: 410
Louveira: 41
Várzea Paulista: 20
Total: 586
- 2021
Cabreúva: 65
Campo Limpo Paulista: sem dados
Itupeva: 37
Jarinu: 6
Jundiaí: 316
Louveira: 36
Várzea Paulista: 2
Total: 462
- 2020
Cabreúva: 53
Campo Limpo Paulista: sem dados
Itupeva: 8
Jarinu: 15
Jundiaí: 245
Louveira: 37
Várzea Paulista: 7
Total: 365