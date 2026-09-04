Os pais de cerca de 28 mil alunos da rede municipal de Jundiaí poderão receber, a partir de 2027, um voucher para comprar os uniformes escolares. O benefício ainda não está disponível, o município prepara o sistema de crédito eletrônico e o credenciamento das lojas e confecções que poderão atender as famílias.
A novidade foi formalizada por decreto publicado nesta quarta-feira (2), que regulamenta os programas Auxílio Uniforme e Auxílio Material Escolar. Na prática, o uniforme deixará de ser comprado e entregue diretamente pela Prefeitura, como ocorre atualmente, e passará a ser adquirido pelas famílias em uma rede credenciada.
Para Emanuelle Cavalcante, mãe de Ana Lua, de 7 anos, o principal problema hoje é o tempo de entrega. Ela conta que recebeu as peças somente no mês passado e precisou comprar uniforme para a filha no início do ano. “O uniforme demora para ser recebido. Então, de qualquer forma, precisei desembolsar do meu bolso no início do ano. Todo ano eu preciso comprar alguma peça.”
Por isso, ela vê o voucher como uma alternativa positiva, principalmente se o crédito estiver disponível antes do início das aulas. Ao mesmo tempo, Emanuelle aponta que o modelo pode pesar na rotina de quem trabalha em período integral. “Se for de forma antecipada no início do ano, acho que poderia ser uma boa alternativa. Tem vantagens e desvantagens. Pra mim, a maior desvantagem seria a questão do tempo de ter que ir até o local, porque trabalho em tempo integral e não consigo ver isso, a não ser que fosse durante os finais de semana. A vantagem seria poder escolher e experimentar os uniformes.”
O que muda
O modelo atual continua valendo para 2026. Neste ano, cerca de 30 mil estudantes devem receber os kits comprados pela Prefeitura. A mudança começa a ser preparada para o próximo ano letivo e deve alcançar especificamente alunos da Educação Infantil II e do Ensino Fundamental I.
Com o voucher, os responsáveis poderão escolher o tamanho do uniforme diretamente no estabelecimento credenciado. A expectativa é reduzir problemas com medidas e trocas e, ao mesmo tempo, movimentar o comércio e as confecções de Jundiaí. O valor que cada aluno receberá ainda não foi definido, assim como a data em que o crédito estará disponível. Essas informações serão divulgadas depois da conclusão da estruturação do programa.
O decreto prevê que a Secretaria de Educação faça, todos os anos, a identificação dos estudantes que poderão receber o benefício. Não está prevista comprovação de renda para ter acesso ao auxílio. Por enquanto, as famílias não precisam fazer cadastro ou tomar nenhuma providência. O voucher ainda está em fase de implantação e as orientações serão divulgadas pela Prefeitura quando o sistema estiver pronto.
Material escolar ainda sem data
O decreto também criou o Auxílio Material Escolar, mas o benefício ainda não tem previsão de começar. Diferentemente do voucher de uniforme, que já está sendo estruturado para 2027, o auxílio para compra de materiais ainda passa por estudos técnicos e financeiros da Secretaria de Educação.
A proposta abre a possibilidade de o material também ser fornecido por meio de crédito eletrônico em estabelecimentos credenciados, além de permitir a compra direta pela Prefeitura ou um modelo combinado. Ainda não foram definidos o valor do benefício, quais estudantes serão atendidos, o período de liberação ou como funcionará a escolha dos materiais.