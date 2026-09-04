Os pais de cerca de 28 mil alunos da rede municipal de Jundiaí poderão receber, a partir de 2027, um voucher para comprar os uniformes escolares. O benefício ainda não está disponível, o município prepara o sistema de crédito eletrônico e o credenciamento das lojas e confecções que poderão atender as famílias.

A novidade foi formalizada por decreto publicado nesta quarta-feira (2), que regulamenta os programas Auxílio Uniforme e Auxílio Material Escolar. Na prática, o uniforme deixará de ser comprado e entregue diretamente pela Prefeitura, como ocorre atualmente, e passará a ser adquirido pelas famílias em uma rede credenciada.

Para Emanuelle Cavalcante, mãe de Ana Lua, de 7 anos, o principal problema hoje é o tempo de entrega. Ela conta que recebeu as peças somente no mês passado e precisou comprar uniforme para a filha no início do ano. “O uniforme demora para ser recebido. Então, de qualquer forma, precisei desembolsar do meu bolso no início do ano. Todo ano eu preciso comprar alguma peça.”