Abastecer 50 litros de gasolina em Jundiaí pode custar R$ 45 a mais, dependendo do posto escolhido. Na pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 23 e 29 de agosto, o litro da gasolina comum foi encontrado entre R$ 6,09 e R$ 6,99. A média ficou em R$ 6,42, considerando 17 postos de Jundiaí.

Na ponta mais barata, o tanque de 50 litros sairia por R$ 304,50. No posto mais caro, chegaria a R$ 349,50. A diferença de R$ 0,90 por litro representa uma variação de 14,8%. A média também subiu 0,31% em relação à semana anterior, quando estava em R$ 6,40.

Para quem tem carro flex, o etanol custou, em média, R$ 3,83 por litro, contra R$ 6,42 da gasolina. A relação de 59,7% fica abaixo da referência de 70% usada como regra prática para comparar os combustíveis.