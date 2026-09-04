Abastecer 50 litros de gasolina em Jundiaí pode custar R$ 45 a mais, dependendo do posto escolhido. Na pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 23 e 29 de agosto, o litro da gasolina comum foi encontrado entre R$ 6,09 e R$ 6,99. A média ficou em R$ 6,42, considerando 17 postos de Jundiaí.
Na ponta mais barata, o tanque de 50 litros sairia por R$ 304,50. No posto mais caro, chegaria a R$ 349,50. A diferença de R$ 0,90 por litro representa uma variação de 14,8%. A média também subiu 0,31% em relação à semana anterior, quando estava em R$ 6,40.
Para quem tem carro flex, o etanol custou, em média, R$ 3,83 por litro, contra R$ 6,42 da gasolina. A relação de 59,7% fica abaixo da referência de 70% usada como regra prática para comparar os combustíveis.
Em um tanque de 50 litros, o abastecimento custaria R$ 191,50 com etanol e R$ 321 com gasolina, uma diferença de R$ 129,50. O valor, porém, não representa necessariamente a economia real, já que o etanol costuma ter rendimento menor. Na última semana, o preço também subiu 1,86%, de R$ 3,76 para R$ 3,83.
Quem roda mais sente primeiro
Para quem utiliza o veículo diariamente, sabe da importância da pesquisa. O motorista de aplicativo Alisson Perez Marquezin calcula que hoje gasta cerca de R$ 3 mil por mês com combustível. No ano passado, a conta ficava em torno de R$ 2 mil. “Com certeza, combustível cada vez mais caro pesa muito no orçamento, tendo que trabalhar um pouco mais”, afirma.
A diferença de cerca de R$ 1 mil por mês fez Alisson voltar ao GNV como forma de reduzir a despesa. Mesmo assim, ele continua de olho nos preços e pesquisa antes de abastecer. “Prefiro pagar um pouco mais de combustível do que ficar com o carro danificado”, relata. Para ele, o preço baixo precisa vir acompanhado de confiança no posto, já que uma economia na bomba pode acabar virando um gasto maior com o veículo.
O motorista particular e de aplicativo Marco Uliani também sente o impacto no orçamento. Ele estima gastar cerca de R$ 600 por semana com combustível, o equivalente a aproximadamente R$ 2.400 por mês. Para tentar controlar a despesa, pesquisa os postos e procura os menores preços. “Pesquiso postos e preços mais baratos, sim. Mas às vezes o mais barato não é econômico, acaba mais rápido. Estamos de mãos atadas, não sabemos se o combustível é batizado ou não”, relata.
Já a secretária Juliana Santos percorre cerca de 30 quilômetros por dia levando os filhos à escola e seguindo para o trabalho. Ela estima gastar R$ 480 por mês com gasolina. “Para mim, a gasolina acaba sendo uma despesa fixa do mês, porque eu dependo do carro tanto para trabalhar quanto para cuidar dos meus filhos”, conta.
Gasolina passou a ter mais etanol
Desde 1º de agosto, a mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina comum passou de 30% para 32%, formando a chamada E32. A mudança foi estabelecida temporariamente por 180 dias. Com a diferença de preços entre os postos, a orientação para o consumidor é pesquisar antes de abastecer e considerar não apenas o valor por litro, mas também o consumo do próprio veículo.
Confira os postos pesquisados pela ANP pelo link gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/levantamento-de-precos-de-combustiveis-ultimas-semanas-pesquisadas.
Baixe a planilha “Preços por posto revendedor” referente à semana de 23 a 29 de agosto de 2026. Depois, procure por “Jundiaí” na planilha para consultar os postos incluídos na pesquisa e os respectivos preços registrados.