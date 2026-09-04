Com o objetivo de ajudar empreendedores a transformar uma primeira compra em um relacionamento capaz de gerar novas oportunidades de negócio, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, promove, no dia 9 de setembro, a capacitação “Máquina de Vendas – Do cliente ocasional à venda recorrente”, conduzida por Emerson Gomes. O encontro ocorre das 9h às 11h, no Espaço Jundiaí Empreendedora (piso G3 do Maxi Shopping). Interessados podem fazer a inscrição neste link.

Durante a capacitação, os participantes terão contato com estratégias voltadas ao fortalecimento do relacionamento com os clientes, à criação de novas oportunidades comerciais e ao estímulo de novas compras. A proposta é mostrar que o trabalho de vendas não precisa terminar após a primeira negociação e que manter uma base de clientes ativa pode contribuir para o crescimento e a sustentabilidade dos negócios.

O conteúdo também abordará como relacionamento, experiência e estratégia comercial podem ser utilizados de maneira integrada para aproximar a empresa de seus clientes e ampliar as possibilidades de vendas recorrentes.