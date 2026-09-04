Com o objetivo de ajudar empreendedores a transformar uma primeira compra em um relacionamento capaz de gerar novas oportunidades de negócio, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, promove, no dia 9 de setembro, a capacitação “Máquina de Vendas – Do cliente ocasional à venda recorrente”, conduzida por Emerson Gomes. O encontro ocorre das 9h às 11h, no Espaço Jundiaí Empreendedora (piso G3 do Maxi Shopping). Interessados podem fazer a inscrição neste link.
Durante a capacitação, os participantes terão contato com estratégias voltadas ao fortalecimento do relacionamento com os clientes, à criação de novas oportunidades comerciais e ao estímulo de novas compras. A proposta é mostrar que o trabalho de vendas não precisa terminar após a primeira negociação e que manter uma base de clientes ativa pode contribuir para o crescimento e a sustentabilidade dos negócios.
O conteúdo também abordará como relacionamento, experiência e estratégia comercial podem ser utilizados de maneira integrada para aproximar a empresa de seus clientes e ampliar as possibilidades de vendas recorrentes.
Para Emerson Gomes, o encontro busca provocar uma mudança na maneira como o empreendedor enxerga sua relação com quem já comprou da empresa. “Muitas vezes, o empreendedor concentra seus esforços em conquistar novos clientes e não percebe o potencial existente naqueles que já conhecem seu produto ou serviço. Vamos trabalhar estratégias para fortalecer esse relacionamento, gerar novas oportunidades e fazer com que a venda seja o início de uma relação, e não o fim”, destacou.
A secretária adjunta da SMDECT, Bruna Lazarini, ressalta a importância de oferecer capacitações que possam ser aplicadas na rotina dos negócios. “Nosso objetivo é proporcionar aos empreendedores conhecimentos práticos que contribuam para o desenvolvimento de suas empresas. Entender como cuidar da relação com o cliente e criar estratégias para estimular novas vendas é fundamental para quem busca crescer e fortalecer seu negócio”, afirmou.
A participação é gratuita, as vagas são limitadas e a inscrição é solidária, mediante a doação de 2 litros de leite, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.