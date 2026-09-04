O prefeito Professor Rodolfo Braga apresentou, nesta quinta-feira (3), o novo gestor de Segurança Pública de Várzea Paulista, o inspetor da Guarda Civil Municipal Anderson Martiniano. Com 31 anos de experiência no serviço público, ele já atuou como subinspetor, supervisor operacional e chefe de Segurança de Gabinete. Também é instrutor da Academia da GCM, onde ministra Policiamento Comunitário Escolar e Técnicas Operacionais, além de integrar a Comissão Processante da Corregedoria. A experiência acumulada ao longo de mais de três décadas será incorporada à gestão da segurança municipal.
Assistência jurídica eleitoral será ampliada
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Defensoria Pública da União (DPU) firmaram acordo para ampliar a assistência jurídica gratuita em matéria eleitoral em todo o país. A parceria fortalece o Núcleo Estratégico de Interiorização Eleitoral (NEIE), que permitirá atendimento remoto em localidades onde não há unidade física da DPU. A medida é importante para garantir acesso à Justiça a pessoas sem condições de contratar advogado e a grupos em situação de vulnerabilidade, como indígenas, quilombolas, migrantes, pessoas em situação de rua e mulheres. O trabalho também deverá atuar contra a fraude à cota de gênero, a violência política e o assédio eleitoral. A iniciativa já terá efeitos nas Eleições 2026.
Prisão para ministro
O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), “precisa ser preso”. A declaração ocorre após a divulgação de mensagens entre Moraes e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que provocaram nova crise envolvendo o ministro. Renan também defendeu o impeachment de Moraes e de Dias Toffoli, criticando a atuação dos dois magistrados. O candidato afirma que o episódio reforça sua oposição ao que considera excessos do STF. As acusações e declarações ocorrem em meio a cobranças de outros presidenciáveis pelo afastamento de Moraes.
Comunicação truncada
As principais avenidas de Jundiaí estão lotadas de wind banners de candidatos, em quantidade excessiva que atrapalha a passagem de pedestres e compromete a organização da cidade. Calçadas ficam obstruídas, obrigando moradores a desviarem pela rua. Há ainda estruturas que caem com o vento, ficam espalhadas na pista e são atropeladas por carros, gerando risco e sujeira. A poluição visual é evidente, com trechos tomados dos dois lados da via com diferentes candidatos, que nem dá ao certo para identificar quem é quem. É necessário que os candidatos respeitem limite de espaço, distanciamento entre peças e, garantindo respeito à cidade e ao eleitor.
Restrições no STF
O ministro Gilmar Mendes propôs ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que delegados da Polícia Federal (PF) deixem de atuar nos gabinetes dos ministros da Corte. A sugestão ocorre em meio à crise envolvendo o ministro André Mendonça e a cúpula da PF, após a divulgação de diálogos entre Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo Gilmar, a proximidade entre delegados e ministros pode gerar conflitos e comprometer a condução de investigações. Atualmente, há delegados da PF cedidos ao STF, inclusive nos gabinetes de Mendonça, Moraes e Luiz Fux. A proposta será discutida com Fachin.