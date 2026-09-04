O prefeito Professor Rodolfo Braga apresentou, nesta quinta-feira (3), o novo gestor de Segurança Pública de Várzea Paulista, o inspetor da Guarda Civil Municipal Anderson Martiniano. Com 31 anos de experiência no serviço público, ele já atuou como subinspetor, supervisor operacional e chefe de Segurança de Gabinete. Também é instrutor da Academia da GCM, onde ministra Policiamento Comunitário Escolar e Técnicas Operacionais, além de integrar a Comissão Processante da Corregedoria. A experiência acumulada ao longo de mais de três décadas será incorporada à gestão da segurança municipal.

Assistência jurídica eleitoral será ampliada

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Defensoria Pública da União (DPU) firmaram acordo para ampliar a assistência jurídica gratuita em matéria eleitoral em todo o país. A parceria fortalece o Núcleo Estratégico de Interiorização Eleitoral (NEIE), que permitirá atendimento remoto em localidades onde não há unidade física da DPU. A medida é importante para garantir acesso à Justiça a pessoas sem condições de contratar advogado e a grupos em situação de vulnerabilidade, como indígenas, quilombolas, migrantes, pessoas em situação de rua e mulheres. O trabalho também deverá atuar contra a fraude à cota de gênero, a violência política e o assédio eleitoral. A iniciativa já terá efeitos nas Eleições 2026.

