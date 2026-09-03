A Prefeitura de Jundiaí realizou, nesta quarta-feira (2), uma ação de fiscalização em imóveis abandonados no Centro, Ponte São João e Vila Rio Branco. Ao todo, dez imóveis foram vistoriados pelas equipes municipais, que avaliaram as condições de limpeza, conservação e segurança dos locais.

Durante a operação, dois proprietários, sendo um de imóvel residencial e outro de imóvel comercial, foram identificados em situação irregular e serão notificados por descumprimento da legislação municipal.

A iniciativa faz parte das ações definidas durante as reuniões periódicas do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), ligado à Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC). O trabalho é realizado de forma integrada pelos órgãos que fazem parte do Núcleo de Ordem Urbana (NOU).