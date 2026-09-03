A Prefeitura de Jundiaí realizou, nesta quarta-feira (2), uma ação de fiscalização em imóveis abandonados no Centro, Ponte São João e Vila Rio Branco. Ao todo, dez imóveis foram vistoriados pelas equipes municipais, que avaliaram as condições de limpeza, conservação e segurança dos locais.
Durante a operação, dois proprietários, sendo um de imóvel residencial e outro de imóvel comercial, foram identificados em situação irregular e serão notificados por descumprimento da legislação municipal.
A iniciativa faz parte das ações definidas durante as reuniões periódicas do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), ligado à Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC). O trabalho é realizado de forma integrada pelos órgãos que fazem parte do Núcleo de Ordem Urbana (NOU).
O núcleo atua em diferentes frentes, incluindo o combate à ocupação irregular de áreas públicas e ao tráfico de drogas, o acolhimento de pessoas em situação de rua, a limpeza urbana e ações de prevenção de doenças.
A fiscalização desta semana contou com a participação de servidores das secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) e Promoção da Saúde, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM). A Guarda Municipal de Jundiaí também participou da ação.
Segundo o coordenador do GGIM, Adalberto Ceolin, a fiscalização tem como objetivo garantir que os imóveis abandonados sejam mantidos em condições adequadas.
“Estamos fiscalizando a manutenção de imóveis abandonados conforme as leis municipais 603/2020 e 482/2009. Estes locais devem estar limpos, seguros e bem conservados, para evitar riscos à saúde pública”, destacou.
Prevenção de doenças
Além das questões relacionadas à conservação e segurança, as fiscalizações também têm como foco a prevenção de doenças. Um dos principais objetivos é identificar e eliminar possíveis criadouros de mosquitos transmissores de doenças como dengue, chikungunya e zika.
De acordo com a Prefeitura, o trabalho realizado pelo Núcleo de Ordem Urbana é multissetorial e envolve ações relacionadas à conservação dos espaços públicos, limpeza urbana e prevenção de doenças.
A administração municipal informou ainda que novas ações de fiscalização em imóveis abandonados serão intensificadas nas próximas semanas, ampliando o acompanhamento das condições desses locais e a adoção das medidas previstas na legislação.