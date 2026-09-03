Como símbolo da campanha, foi instalado no hospital um painel em formato de árvore, inicialmente sem folhagens. Ao longo do mês, os profissionais poderão deixar suas digitais no painel, formando as folhas da árvore. A proposta é representar, de forma coletiva, o compromisso de cada pessoa com a escuta, o acolhimento e o cuidado.

O Hospital Universitário de Jundiaí realiza, ao longo de setembro, uma ação de conscientização em apoio ao Setembro Amarelo, campanha dedicada à prevenção do suicídio e à valorização da vida. A iniciativa envolve profissionais de diferentes setores do hospital e conta também com a participação da Diretoria e do setor de Recursos Humanos.

A ação busca chamar a atenção para a importância de falar sobre saúde mental e de construir ambientes em que as pessoas se sintam seguras para pedir ajuda. No ambiente hospitalar, onde o cuidado com o outro faz parte da rotina, a iniciativa também reforça que esse olhar deve se estender aos próprios profissionais.

Para o diretor do Hospital Universitário, Dr. André Grion, discutir o tema é uma forma de fortalecer uma cultura de cuidado dentro da instituição. “Falar sobre saúde mental é falar sobre cuidado. Precisamos estar atentos às pessoas que estão ao nosso lado, ouvir sem julgamentos e criar espaços de acolhimento. A prevenção começa quando entendemos que ninguém precisa enfrentar seus desafios sozinho.”

Além do painel, o HU também incentiva os profissionais a participarem da campanha usando camiseta amarela todas as sextas-feiras de setembro. A proposta é tornar o tema presente no cotidiano da instituição e ampliar a conscientização sobre a importância da prevenção e da valorização da vida.