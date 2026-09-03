As mudanças na forma como as pessoas vivem, trabalham e se relacionam também trazem novos desafios para a saúde mental. Entre eles está o uso problemático de jogos e apostas, que ganhou ainda mais espaço com a popularização das plataformas digitais. Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), o transtorno do jogo (ludopatia ou ludomania) afeta cerca de 1,2% da população adulta mundial.

Em Jundiaí, a rede pública acompanha esse movimento e vem se preparando para acolher essa nova demanda de saúde mental. Profissionais da rede passaram por formação sobre o tema, e a Secretaria de Promoção da Saúde estuda ampliar a linha de cuidado e implantar um protocolo específico para esses casos, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde.

“A proposta é que o atendimento não se limite à ideia de ‘vício’, mas considere a pessoa como um todo, levando em conta sua saúde mental, relações familiares, situação social e econômica e outros aspectos que possam estar relacionados ao uso problemático. A preparação da rede para essa demanda reforça uma característica importante do cuidado em saúde mental do município: acompanhar as transformações da sociedade e ampliar as possibilidades de acolhimento conforme surgem novas necessidades”, salienta o coordenador de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, Alexandre Sandri.