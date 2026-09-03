O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Cultural (Indesc) está com vagas abertas para os cursos gratuitos de Marketing Digital e Logística em Jundiaí pelo Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ). O programa é desenvolvido em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Há atualmente 60 vagas abertas, mas, ao fechar uma turma, o Indesc abre outra para início imediato.
A iniciativa oferece os cursos de Auxiliar em Logística 4.0 e Marketing Digital (Redes Sociais e Negócios), com 150 horas de formação presencial e conteúdos voltados às demandas do mercado de trabalho. Os cursos são 100% gratuitos e incluem auxílio-transporte, lanche diário, material didático e kit aluno, com caderno, itens de papelaria e camisetas oficiais do projeto.
Ao final da formação, os participantes recebem dupla certificação, incluindo competências digitais pela Escola do Trabalhador 4.0, além de apoio para encaminhamento de currículos a redes de empregabilidade e empresas parceiras.
Serviço
Cursos: Auxiliar em Logística 4.0 e Marketing Digital
Formato: presencial | 150 horas
Público-alvo: pessoas a partir de 18 anos, desempregadas e inscritas no CadÚnico
Benefícios: auxílio-transporte, lanche diário, kit aluno e certificação
Inscrições: https://indesc.org.br/pmq-inscricao/
O Indesc Jundiaí fica na rua Baronesa do Japi, 64 - Centro. Para mais informações: (11) 2136-6520