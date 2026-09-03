O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Cultural (Indesc) está com vagas abertas para os cursos gratuitos de Marketing Digital e Logística em Jundiaí pelo Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ). O programa é desenvolvido em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Há atualmente 60 vagas abertas, mas, ao fechar uma turma, o Indesc abre outra para início imediato.

A iniciativa oferece os cursos de Auxiliar em Logística 4.0 e Marketing Digital (Redes Sociais e Negócios), com 150 horas de formação presencial e conteúdos voltados às demandas do mercado de trabalho. Os cursos são 100% gratuitos e incluem auxílio-transporte, lanche diário, material didático e kit aluno, com caderno, itens de papelaria e camisetas oficiais do projeto.