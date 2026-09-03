03 de setembro de 2026
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Instituto abre cursos de marketing digital e logística em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ao final da formação, os participantes recebem dupla certificação, incluindo competências digitais pela Escola do Trabalhador 4.0
Ao final da formação, os participantes recebem dupla certificação, incluindo competências digitais pela Escola do Trabalhador 4.0

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Cultural (Indesc) está com vagas abertas para os cursos gratuitos de Marketing Digital e Logística em Jundiaí pelo Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ). O programa é desenvolvido em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Há atualmente 60 vagas abertas, mas, ao fechar uma turma, o Indesc abre outra para início imediato.

A iniciativa oferece os cursos de Auxiliar em Logística 4.0 e Marketing Digital (Redes Sociais e Negócios), com 150 horas de formação presencial e conteúdos voltados às demandas do mercado de trabalho. Os cursos são 100% gratuitos e incluem auxílio-transporte, lanche diário, material didático e kit aluno, com caderno, itens de papelaria e camisetas oficiais do projeto.

Ao final da formação, os participantes recebem dupla certificação, incluindo competências digitais pela Escola do Trabalhador 4.0, além de apoio para encaminhamento de currículos a redes de empregabilidade e empresas parceiras.

Serviço
Cursos: Auxiliar em Logística 4.0 e Marketing Digital
Formato: presencial | 150 horas
Público-alvo: pessoas a partir de 18 anos, desempregadas e inscritas no CadÚnico
Benefícios: auxílio-transporte, lanche diário, kit aluno e certificação
Inscrições: https://indesc.org.br/pmq-inscricao/
O Indesc Jundiaí fica na rua Baronesa do Japi, 64 - Centro. Para mais informações: (11) 2136-6520

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