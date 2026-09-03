Quem pretende se casar e planeja fazer o combo tradicional de cerimônia religiosa e festa precisa tomar cuidado na contratação dos serviços para o casamento.

Entre os principais problemas estão serviços não prestados ou incompletos, atrasos ou ausência de itens contratados, cobranças abusivas por cancelamento ou taxas extras não informadas previamente, divergência entre o que foi apresentado e o que foi entregue e descumprimento de contrato.

Veja orientações básicas do Procon-SP para evitar eventuais aborrecimentos.

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