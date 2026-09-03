03 de setembro de 2026
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EXAMES

HSV tem novo canal para agendamento de Ressonância Magnética

Por Redação | Hospital São Vicente
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / HSV
Agendamento de Ressonância Magnética passa a ser realizado pela Central de Agendamento de Exames do HSV
Agendamento de Ressonância Magnética passa a ser realizado pela Central de Agendamento de Exames do HSV

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informa que, a partir deste sábado, 5 de setembro, os agendamentos de exames de Ressonância Magnética, anteriormente realizados pela Icon, passarão a ser conduzidos pela Central de Agendamento de Exames do HSV, que também ficará responsável pelas orientações aos pacientes sobre o agendamento e o preparo para o exame.

A partir da mesma data, dúvidas, agendamentos e orientações deverão ser direcionados exclusivamente pelo WhatsApp (11) 99257-3732.

A mudança busca centralizar e tornar mais ágil esse fluxo, facilitando o acesso dos pacientes aos serviços e proporcionando mais praticidade e eficiência no atendimento.

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