O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informa que, a partir deste sábado, 5 de setembro, os agendamentos de exames de Ressonância Magnética, anteriormente realizados pela Icon, passarão a ser conduzidos pela Central de Agendamento de Exames do HSV, que também ficará responsável pelas orientações aos pacientes sobre o agendamento e o preparo para o exame.

A partir da mesma data, dúvidas, agendamentos e orientações deverão ser direcionados exclusivamente pelo WhatsApp (11) 99257-3732.

A mudança busca centralizar e tornar mais ágil esse fluxo, facilitando o acesso dos pacientes aos serviços e proporcionando mais praticidade e eficiência no atendimento.