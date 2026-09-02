Moradores e comerciantes do Centro de Jundiaí participaram, nesta quarta-feira (2), de uma reunião no Centro das Artes para conhecer as ações da Assistência e Desenvolvimento Social voltadas às pessoas em situação de rua. O encontro apresentou a campanha “Não dê o que sobra. Dê o que transforma”, lançada em agosto para orientar a população sobre formas mais efetivas de ajudar.

Quem vive ou trabalha no Centro convive diariamente com pessoas em situação de rua e, muitas vezes, não sabe como agir. A orientação apresentada é que, em vez de tentar resolver a situação sozinho, o morador ou comerciante acione a rede municipal, que conta com equipes preparadas para fazer a abordagem e avaliar cada caso.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciana Mosca, destacou que a campanha foi construída para mudar a forma de olhar para a população em situação de rua e evitar respostas imediatistas. “Quando a gente fala da população em situação de rua, não dá para ser imediatista. A gente precisa avançar com um compromisso do outro, de falar sobre a campanha de uma forma desconstruída, porque, se não, a gente vai ficar sempre no espaço de julgamento”, afirmou.