A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí lançou, nesta terça-feira (1º), a campanha Selinhos do Empreendedor, criada para reconhecer e premiar os associados que participam das ações e utilizam os serviços oferecidos pela entidade.

A dinâmica é simples: quanto mais o associado participa das atividades da CDL, mais selos acumula e maiores são as chances de conquistar benefícios ao longo da campanha e concorrer ao prêmio final de R$ 5 mil.

Os selos são distribuídos conforme as ações realizadas. Participações em palestras, utilização de serviços, aquisição de Certificado Digital, indicações e anúncios na Revista do Comércio estão entre as atividades que podem render diferentes quantidades de selos.