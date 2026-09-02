A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí lançou, nesta terça-feira (1º), a campanha Selinhos do Empreendedor, criada para reconhecer e premiar os associados que participam das ações e utilizam os serviços oferecidos pela entidade.
A dinâmica é simples: quanto mais o associado participa das atividades da CDL, mais selos acumula e maiores são as chances de conquistar benefícios ao longo da campanha e concorrer ao prêmio final de R$ 5 mil.
Os selos são distribuídos conforme as ações realizadas. Participações em palestras, utilização de serviços, aquisição de Certificado Digital, indicações e anúncios na Revista do Comércio estão entre as atividades que podem render diferentes quantidades de selos.
Segundo o presidente da CDL Jundiaí, Edison Maltoni, a campanha busca fortalecer a relação entre a entidade e seus associados.“A Campanha Selinhos do Empreendedor foi pensada para valorizar quem está junto com a CDL Jundiaí e participa das nossas ações. É uma forma de reconhecer essa parceria e, ao mesmo tempo, incentivar ainda mais a participação dos associados”, afirmou.
Como funciona a campanha
Ao participar das ações ou utilizar os serviços da CDL Jundiaí, o associado recebe selos de acordo com a pontuação definida para cada atividade. Os selos devem ser colados na cartela da campanha.
Os participantes podem conquistar benefícios durante o processo, sem precisar esperar até completar toda a cartela. Mesmo depois de retirar um prêmio, o associado pode continuar acumulando selos e avançando na campanha, conforme as regras do regulamento.
Ao completar a cartela, o participante fica apto a concorrer ao Prêmio Master de R$ 5 mil. A quantidade de selos varia de acordo com cada atividade. Por isso, a CDL orienta os associados a acompanharem as ações e oportunidades disponíveis para avançar na cartela e aproveitar os benefícios oferecidos.
Quem pode participar
A campanha é destinada aos associados ativos e adimplentes da CDL Jundiaí. Empresas e empreendedores que se associarem à entidade durante o período da campanha também poderão participar, seguindo as regras estabelecidas no regulamento.
Para consultar a pontuação de cada atividade, os benefícios disponíveis, o período da campanha e o regulamento completo, os interessados podem acessar a página oficial do *Selinhos do Empreendedor* no site da CDL Jundiaí.