O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí abriu um novo credenciamento para professores interessados em ministrar aulas nos cursos de aperfeiçoamento profissional oferecidos pela instituição. A iniciativa é realizada por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil.
O Edital de Credenciamento nº 005/2026 foi publicado nesta quarta-feira (2) na Imprensa Oficial e estabelece as regras e condições para a prestação dos serviços.
Os profissionais interessados devem realizar o cadastro e encaminhar a documentação exigida exclusivamente pela plataforma Compra Aberta Jundiaí. No sistema, também estão disponíveis os requisitos e demais orientações para participação no processo.
O credenciamento terá vigência por prazo indeterminado, a partir da publicação do edital, e permanecerá aberto enquanto houver interesse da Administração Municipal, desde que os profissionais atendam às condições estabelecidas no documento.
Mais oportunidades de qualificação
A contratação de novos professores tem como objetivo contribuir para a ampliação da oferta de cursos de qualificação profissional promovidos pelo Fundo Social.
Somente em 2026, a instituição já ofereceu mais de 800 vagas em capacitações voltadas ao aprendizado, desenvolvimento de novas habilidades e preparação para o mercado de trabalho.
Segundo a diretora do Fundo Social de Solidariedade, Cássia Carpi, a qualificação pode contribuir para ampliar as oportunidades profissionais dos participantes.“Acreditamos que a qualificação profissional pode abrir portas e transformar trajetórias. Por isso, os cursos do Fundo Social buscam oferecer não apenas conhecimento técnico, mas também ferramentas para que os participantes possam ampliar suas oportunidades e conquistar mais autonomia, seja para ingressar no mercado de trabalho, seja para empreender ou gerar uma renda extra”, afirmou.
Os interessados podem consultar o edital completo, os requisitos e os procedimentos para credenciamento na plataforma Compra Aberta Jundiaí.