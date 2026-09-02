O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí abriu um novo credenciamento para professores interessados em ministrar aulas nos cursos de aperfeiçoamento profissional oferecidos pela instituição. A iniciativa é realizada por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil.

O Edital de Credenciamento nº 005/2026 foi publicado nesta quarta-feira (2) na Imprensa Oficial e estabelece as regras e condições para a prestação dos serviços.

Os profissionais interessados devem realizar o cadastro e encaminhar a documentação exigida exclusivamente pela plataforma Compra Aberta Jundiaí. No sistema, também estão disponíveis os requisitos e demais orientações para participação no processo.