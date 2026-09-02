A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta quinta-feira (3) uma reunião com confecções e estabelecimentos que produzem ou comercializam uniformes escolares no município. O encontro vai apresentar o funcionamento do Programa Auxílio Uniforme, previsto para 2027, e orientar os comerciantes sobre os procedimentos necessários para integrar a rede credenciada.

A reunião será realizada às 18h, no auditório do 8º andar, ala norte, do Paço Municipal. Os estabelecimentos interessados em participar devem preencher previamente o formulário de inscrição disponibilizado pela Prefeitura.

O programa será estruturado por meio de um voucher, na forma de crédito eletrônico. Com o benefício, as famílias poderão adquirir os kits de uniformes diretamente nos estabelecimentos credenciados.