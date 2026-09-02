A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta quinta-feira (3) uma reunião com confecções e estabelecimentos que produzem ou comercializam uniformes escolares no município. O encontro vai apresentar o funcionamento do Programa Auxílio Uniforme, previsto para 2027, e orientar os comerciantes sobre os procedimentos necessários para integrar a rede credenciada.
A reunião será realizada às 18h, no auditório do 8º andar, ala norte, do Paço Municipal. Os estabelecimentos interessados em participar devem preencher previamente o formulário de inscrição disponibilizado pela Prefeitura.
O programa será estruturado por meio de um voucher, na forma de crédito eletrônico. Com o benefício, as famílias poderão adquirir os kits de uniformes diretamente nos estabelecimentos credenciados.
A previsão da Prefeitura é atender aproximadamente 28 mil estudantes matriculados na Educação Infantil II e no Ensino Fundamental I.
Famílias poderão escolher os tamanhos
De acordo com a administração municipal, o novo formato busca facilitar o acesso das famílias aos uniformes e dar mais autonomia na escolha dos tamanhos. A medida também deve reduzir a necessidade de trocas, já que os responsáveis poderão selecionar diretamente as peças adequadas aos estudantes.
Além disso, o modelo amplia a possibilidade de participação de confecções e estabelecimentos comerciais de Jundiaí no programa.
O decreto publicado nesta quarta-feira (2) também estabelece o Programa Auxílio Material Escolar. Neste momento, a iniciativa ainda está em fase de estudos técnicos e de viabilidade.
Após a conclusão das etapas de estruturação, a Prefeitura deverá divulgar as regras para o credenciamento dos estabelecimentos e, posteriormente, as orientações para que as famílias possam utilizar o benefício.