Passageiros das linhas que atendem o Terminal Hortolândia, em Jundiaí, passarão a contar com novos horários de ônibus a partir do dia 5 de setembro. A medida, anunciada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), tem como objetivo melhorar a regularidade, a pontualidade e a confiabilidade das viagens do transporte coletivo.
Nesta primeira etapa da reorganização do sistema, serão contempladas as linhas 572, 573, 574, 577 e 578. A revisão faz parte do processo de adequação do transporte público após a nova concessão do serviço e considera o tempo real dos trajetos, as características de cada linha e as necessidades dos usuários.
De acordo com o diretor de Transportes, Bruno Palhari, o trabalho será realizado gradualmente em todos os terminais da cidade. “Estamos analisando cada linha para que a programação esteja mais adequada à operação e ofereça mais regularidade e previsibilidade aos passageiros”, destacou.
As linhas 572, 574 e 577 terão reprogramação de horários de segunda a domingo. Já a linha 573, que atende o bairro Engordadouro, além da revisão da tabela horária, contará com novos horários, especialmente aos sábados, domingos e feriados, reduzindo o intervalo entre as viagens e atendendo ao crescimento da região.
A linha 578 também passará por mudanças. Além dos novos horários, haverá a unificação dos itinerários A e B, ampliando o atendimento ao Jardim Califórnia.
A Prefeitura informou ainda que as demais linhas do Terminal Hortolândia estão sendo avaliadas e deverão passar por ajustes em uma segunda etapa. As novas tabelas de horários podem ser consultadas no site oficial do Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), além dos aplicativos Cittamobi e Google Maps, que também permitem acompanhar, em tempo real, os trajetos e a localização dos ônibus. Informativos sobre as alterações serão instalados nas plataformas das linhas e as mudanças serão monitoradas para possíveis ajustes futuros.