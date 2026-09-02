Passageiros das linhas que atendem o Terminal Hortolândia, em Jundiaí, passarão a contar com novos horários de ônibus a partir do dia 5 de setembro. A medida, anunciada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), tem como objetivo melhorar a regularidade, a pontualidade e a confiabilidade das viagens do transporte coletivo.

Nesta primeira etapa da reorganização do sistema, serão contempladas as linhas 572, 573, 574, 577 e 578. A revisão faz parte do processo de adequação do transporte público após a nova concessão do serviço e considera o tempo real dos trajetos, as características de cada linha e as necessidades dos usuários.

De acordo com o diretor de Transportes, Bruno Palhari, o trabalho será realizado gradualmente em todos os terminais da cidade. “Estamos analisando cada linha para que a programação esteja mais adequada à operação e ofereça mais regularidade e previsibilidade aos passageiros”, destacou.